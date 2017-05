Cet été, piétons et cyclistes pourront échanger la contravention qu’ils recevront après commis une infraction par une participation à une séance de formation sur la sécurité routière.

«Les contrevenants auront sept jours suivant l’émission du constat d’infraction pour prendre rendez-vous par téléphone au numéro indiqué sur le feuillet qui leur sera remis. La séance d’information, d’une durée 1h30, comporte une partie interactive axée sur la participation», indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre du lancement du projet pilote Troque ton ticket.

Seules les contraventions reçues à l’occasion de quatre opérations policières prévues d’ici l’automne donneront droit à cette possibilité. Pendant l’opération organisée cette semaine au centre-ville, le SPVM compte donner environ 300 contraventions en deux jours.

«Si l’on se fie à l’expérience de Longueuil, la moitié des gens accepteront de suivre la formation», indique Vincent Richer, inspecteur à la division du soutien aux opérations du SVPM. Ce dernier rappelle que dans le cas des cyclistes, passer la formation avec succès permet d’éviter une amende de 48$, mais surtout cela empêche d’avoir trois points de démérite sur leur permis de conduire.

Du côté de Vélo Québec, Suzanne Lareau trouve qu’«il s’agit d’une bonne idée, à condition qu’on travaille sur les comportements dangereux et à risque par opposition aux infractions mineures comme le manque d’un réflecteur sur un vélo. «Par ailleurs, nous offrons notre collaboration au SPVM afin de valider le contenu du cours qu’ils donneront considérant que Vélo Québec fait de l’éducation aux cyclistes depuis 50 ans», ajoute-telle.

Chez Piétons Québec, Félix Gravel affirme lui aussi être en faveur de ce projet pilote, «car c’est de la sensibilisation et de l’éducation. Ça sort du réflexe punitif qui n’est pas la seule manière d’améliorer le comportement des usagers à pied et à vélo».

En 2016, le SPVM a donné des contraventions à 22 000 piétons et 12 000 cyclistes pour non-respect du Code de la sécurité routière. Parmi les 23 décès constatés sur les routes de l’île, on comptait 15 piétons et 2 cyclistes. Les automobilistes étaient responsables de la collision dans 50% des cas.