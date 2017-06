Déclarée morte par le ministère des Transports, la dalle-parc Turcot pourrait bien renaître de ses cendres sous une nouvelle forme, soutiennent les partisans du projet.

Une centaine de personnes, dont plusieurs élus municipaux et provinciaux, se sont réunies dimanche afin de marquer leur appui à ce lien qui devait permettre aux cyclistes et aux piétons de circuler entre l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et le Sud-Ouest au-dessus du nouveau projet Turcot.

Le rassemblement, qui a eu lieu à l’initiative du Conseil régional de l’environnement de Montréal, fait partie d’une campagne de mobilisation qui comprend également l’envoi prochain d’une pétition à l’Assemblée nationale. Plus de 10 000 signatures ont été recueillies jusqu’à maintenant.

« Je suis optimiste, car le gouvernement n’a pas dit non à la dalle-parc, il a dit non à la dalle-parc dans le cadre du contrat avec KPH [NDLR: le consortium chargé de la construction du nouvel échangeur] », a mentionné le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest Benoit Dorais.

Inscrite dans les plans initiaux du nouvel échangeur Turcot en 2010, la dalle-parc est ensuite disparue du projet. Le MTQ avait justifié sa décision en invoquant les coûts (40 M$) et les difficultés techniques qui y étaient rattachés.

Plus de détails suivront.