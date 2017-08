Alors que Québec étudie actuellement les différents articles du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse, le maire de Montréal refuse de forcer les employés de la métropole à respecter ce règlement, si celui-ci est adopté.

«On a toujours dit que c’est pas au gouvernement, tel qu’il soit, de décider comment vont se vêtir nos employés et comment on va rendre des services», a déclaré Denis Coderre mercredi, au cours du comité exécutif.

Ce dernier s’est néanmoins dit «d’accord sur la question du visage découvert lorsqu’on donne des services» mais a néanmoins rappelé à l’ordre Québec, en mettant en avant «le réflexe Montréal».

«La Ville de Montréal, comme toute autre municipalité, est autonome et a sa gouvernance en matière de ses employés. Je ne pense pas qu’on a besoin d’un tuteur pour nous dire comment engager nos employés», a-t-il assuré.

Nous sommes aptes à décider comment nos employés vont s’habiller.» – Denis Coderre

Soulignant le fait que «cette question va évidemment toucher majoritairement notre métropole», puisque Montréal accueille près de 70% de l’immigration au Québec, Denis Coderre a également trouvé «un peu particulier de parler aussi de livraison de service.»

«Est-ce que ça veut dire que quand quelqu’un a un niqab et arrive avec ses enfants, on va lui dire «tu ne rentres pas dans l’autobus ou on te donne pas des services?» a-t-il ajouté. C’est un dossier qui est extrêmement sensible, qu’on doit faire en tout respect.»

Mardi, le gouvernement Couillard a pris la décision d’élargir la portée de ce projet de loi 62 aux municipalités, mais aussi aux sociétés de transport.