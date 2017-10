Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est défendu de mener des discussions derrière des portes closes, après que Métro ait révélé que ses invités n’ont plus à s’enregistrer en pénétrant dans l’hôtel de ville.

«Les gens passent dans le hall [de l’hôtel de ville], c’est clair, c’est ouvert. Il y a des caméras partout. Il n’y a pas de cachette», a déclaré jeudi matin l’ancien député libéral, avant d’ajouter qu’il est «normal qu’on puisse avoir des rencontres privées.»

Passablement énervé, le candidat à sa réélection a également reproché à Métro de laisser «entrevoir des choses dans vos propos sans faire des vérifications et venir nous voir». Or, l’intéressé a été questionné mercredi à ce sujet et le cabinet du maire a ensuite confirmé, par le biais de sa directrice de communication, l’existence de cette note envoyée en mars 2014 aux agents de sécurité.

Ceux-ci, comme l’indique ce document, ont reçu pour consigne de ne plus enregistrer les noms des «invités» de Denis Coderre. «Dans un premier temps, évidemment, il y a des réalités de sécurité et deuxièmement, il y a des réalités de conflit», s’est défendu le maire sortant, sans apporter davantage de précisions.

Questionné sur un éventuel manque de transparence, ce dernier a évoqué la création, au début de son mandat, du Bureau de l’inspecteur général, chargé de lutter contre la collusion.

«On a ramené l’intégrité, a poursuivi celui qui a fait sa campagne sur ce thème en 2013. Je réfute complètement même de penser qu’on joue des games dans ce sens-là. Je le refuse et c’est inacceptable. On a toujours travaillé dans la transparence. J’ai pas de cachette, je suis toujours sur le terrain. Pour moi, c’est un agenda qui est autre que du journalisme.»

Indiquant qu’il ne «faudrait pas partir en peur», le maire Coderre a également questionné les pratiques de Projet Montréal, l’opposition officielle. «Y a pas de registre de l’opposition et y a pas de registre pour le bureau du maire, a-t-il assuré. Vous savez qui c’est qui rentre [dans les bureaux de l’opposition] ?»

Projet Montréal dément ces propos. Le parti assure avoir eu comme directive de faire enregistrer tous leurs visiteurs, qui doivent décliner leur identité auprès des agents de sécurité.