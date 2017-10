En cas de victoire électorale, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a promis d’ouvrir les portes de son éventuel futur comité exécutif à «des membres de l’opposition».

«Je suis une femme rassembleuse et je compte poursuivre dans cette veine lorsque je serai mairesse de Montréal, a déclaré mardi la chef de Projet Montréal. Les Montréalais ont envie d’un changement. Je crois qu’il est possible et souhaitable de faire les choses autrement.»

L’actuelle conseillère de Ville-Marie, qui a pris la tête, lundi, d’un sondage sur la course à la mairie, accueillerait des élus provenant «de tous les partis», glisse-t-on au sein de son parti. Y compris, donc, des élus d’Équipe Coderre, mais également de Coalition Montréal. Ce dernier, dirigé par Marvin Rotrand, a par ailleurs récemment annoncé soutenir Valérie Plante pour la mairie de Montréal.

L’élue de 43 ans a également réitéré son engagement de mettre sur pied un comité exécutif paritaire, avec la présence, notamment, d’un responsable du développement économique et commercial. Elle a aussi assuré que «le vote libre demeurera permis» au conseil municipal, en faisant référence au vote, en bloc, des élus formant actuellement la majorité municipale.

«Le maire sortant s’est lancé en politique municipale en promettant le vote libre pour mettre fin à la partisanerie à l’hôtel de ville, mais il a brisé sa promesse, a-t-elle ajouté. Je m’engage à mettre en place une administration plus performante et plus ouverte. Je souhaite profiter de l’expertise de tous les élus et privilégier la collégialité dans les travaux du conseil municipal.»

De son côté, Denis Coderre avait intégré, juste après sa victoire en 2013, deux élus de Coalition Montréal, Russell Copeman et Réal Ménard. Ces derniers ont ensuite rejoint le parti du maire sortant.

M. Coderre avait également fait une place au chef de Coalition Montréal, Marcel Côté, qui avait été nommé conseiller au président du comité exécutif, avant de décéder quelques mois plus tard.

Cependant, aucune place n’avait été accordée à l’équipe de Mélanie Joly, arrivée en deuxième position dans la course à la mairie. Rien non plus pour Projet Montréal, dirigé à l’époque par Richard Bergeron, qui a ensuite, lui aussi, intégré Équipe Coderre.

À nouveau candidat, M. Coderre n’a pas encore fait part de ses intentions sur ce sujet en cas de succès dans les urnes. Il a cependant mentionné que son comité exécutif serait paritaire.