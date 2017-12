La seconde opération de déneigement de l’hiver est presque à moitié complétée à Montréal, alors qu’un froid extrême s’installe dans la métropole.

En moyenne, sur le territoire montréalais, près de 44 % des rues ont été libérées de la neige, les 2 200 véhicules servant au déblaiement et au chargement étant toujours à l’œuvre aujourd’hui.

C’est dans l’arrondissement de Saint-Léonard que le travail des employés de la Ville avance le plus rapidement, puisque 64 % des rues et trottoirs ont été dégagés depuis le début des opérations le 26 décembre au soir. Celui-ci était suivi d’Outremont à 58 % du déneigement complété, puis de Verdun à 56 % et d’Anjou à 52 %.

L’arrondissement de Montréal-Nord se trouve au dernier rang de la liste basée sur les données ouvertes du système Planif-neige, car à peine 34 % de la voie se retrouve sans neige.

«L’objectif de notre personnel est de compléter les opérations d’ici samedi prochain, au soir, affirme Gonzalo Nunez, chargé de communication à la Ville de Montréal. Nous constatons un certain ralentissement à cause des basses températures qui perturbent le travail de plusieurs façons, entre autres parce que les fondants et abrasifs que nous utilisons habituellement ne sont plus aussi efficaces. La neige fondue peu aussi regeler, ce qui est problématique. Toutefois, nous sommes certains de terminer dans les temps.»

En effet, depuis jeudi matin, un important front froid s’est installé sur la province, apportant des températures en deçà des 20 degrés Celsius. Ce froid arrive à la suite de précipitations qui ont atteint un total de 25 centimètres depuis le 23 décembre. Le gros de cette chute de neige est survenu les 24 et 25 décembre, puisque selon le rapport de données quotidiennes du gouvernement du Canada il est tombé près de 13 centimètres de neige lors de ces deux jours.