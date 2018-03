MONTRÉAL — La Ville de Montréal promet de corriger la situation révélée par une enquête du Bureau de l’inspecteur général (BIG), qui a conclu qu’un fournisseur de services a fait enfouir dans les arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest des matières résiduelles provenant d’autres municipalités, aux frais de la métropole.

C’est dans les arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest que les faits reprochés à l’entreprise Services Environnementaux Richelieu (SER) se sont produits, a rapporté le BIG.

«[L’enquête a permis de] constater des collectes auprès d’entreprises privées excédant largement les quantités allouées par l’arrondissement, une collecte mélangeant du recyclage avec des déchets, des collectes de déchets effectuées hors de l’arrondissement désigné et même des collectes de déchets effectuées à l’extérieur du territoire de la Ville de Montréal, dont à Brossard, Longueuil, Saint-Basile-le-Grand et Carignan. Ces déchets ont été mélangés avec les déchets des résidents et des commerçants des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest et ont ainsi été déversés, éliminés et facturés au compte de l’agglomération de Montréal», est-il écrit dans le rapport rendu public lundi.

En 2017, voyant que SER effectuait des collectes en dehors des heures prévues, la Direction des travaux publics de Verdun a alerté le BIG. Deux contrats, d’une valeur de 35M$, ont été résiliés.

Le premier contrat, d’une valeur de 29M$ et qui concerne le ramassage des déchets à Verdun, avait été accordé en 2008. Depuis, SER a changé plusieurs fois de mains et est aujourd’hui une filiale de Waste Connections of Canada Inc. Le second contrat, qui visait le ramassage des ordures ménagères, des déchets encombrants et des matières compostables, avait été accordé en 2016 dans le Sud-Ouest.

Jean-François Parenteau, maire de l’arrondissement de Verdun, soutient que la Ville s’est assurée que «les résidants des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest ne fassent pas les frais des comportements inacceptables de l’entreprise fautive». «La résiliation des deux contrats envoie un message clair que ce genre d’action est complètement inacceptable», a-t-il ajouté.

L’administration a promis de remédier à la situation rapidement. «La Ville étudie présentement des options technologiques qui permettraient de mieux surveiller et encadrer la collecte, est-il indiqué dans un communiqué. Les arrondissements concernés ont déjà revu leurs façons de faire pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.»

Toutefois, le rapport du BIG a souligné que tous les camions de SER étaient équipés de GPS puisqu’il s’agissait d’une exigence de l’appel d’offres lancé en 2016. «Des codes d’accès électroniques aux données de ces dispositifs GPS ont été mis à la disposition des autorités des arrondissements et du Service de l’environnement. Cependant, ils n’ont été que très peu utilisés. L’inspecteur général considère que le recours non systématique, et parfois même l’absence complète de recours à ces données pourtant disponibles a gravement nui à une surveillance efficace de l’exécution des contrats», a mentionné le BIG.

Le bureau dirigé par Me Denis Gallant se veut aussi très critique par rapport à la segmentation du dossier des déchets dans l’administration de la Ville. En effet, les arrondissements sont responsables de gérer la collecte, alors que la ville-centre est responsable du budget et de l’élimination des déchets.

Le BIG a déploré ces deux «silos». «De l’avis de l’inspecteur général, c’est cette segmentation d’un dossier qui ne devrait former qu’un tout qui a conduit aux problèmes constatés en l’espèce», est-il écrit.

Un contrôle est mis à la collecte et un autre pour s’assurer que la Ville paie pour la véritable quantité de déchets déversée au site d’enfouissement. «En procédant de la sorte, personne ne s’attarde à la provenance des déchets collectés et déversés par SER, ni à sa conséquence logique, soit que la Ville paie pour l’élimination des déchets de tiers», déploré le BIG.

Le BIG a transmis son rapport à l’Autorité des marchés financiers.