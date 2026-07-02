Suspect recherché pour des attouchements dans le métro

Cet homme est recherché comme suspect pour des attouchements commis dans le métro et sur un autobus de la STM.

La Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lance un appel au public afin d’identifier un suspect dans une série d’attouchements sexuels perpetrés dans des stations de métro et à bord d’un autobus.

Le suspect, un homme d’une trentaine d’années, est soupçonné d’avoir commis quatre agressions sexuelles dans le réseau de transport en commun de Montréal au printemps 2025 ainsi qu’en 2026. Il aurait adopté un stratagème similaire dans chacun des cas: il s’assoirait ou se placerait à proximité de ses victimes et les toucherait discrètement au niveau des cuisses ou des fesses.

Dans l’un des événements survenus en 2026, il aurait également suivi une victime mineure.

Il aurait agit ainsi dans les stations de métro Peel, Honoré-Beaugrand et Saint-Michel, ainsi qu’à bord de la ligne d’autobus 33 de la STM.

Le SPVM décrit le suspect comme un homme à la peau basanée, âgé d’une trentaine d’années, mesurant environ 1,80 m. Il aurait les cheveux noirs et porterait une barbe noire. Il aurait été aperçu vêtu d’une tuque foncée, d’une veste beige ou bleu foncé, d’un chandail à capuchon noir, de jeans et de souliers ocre, et transporterait un sac à dos rouge.

Victimes appelées à se manifester

L’enquête laisse présager l’existence de plusieurs victimes, indique le SPVM. La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a donc été activée.

Cette structure de commandement unifiée permet aux services de police québécois de travailler en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un susceptible d’avoir été victime est invitée à communiquer avec le 911 ou directement avec la Section des agressions sexuelles du SPVM au 514 280-8502. Il est également possible de se présenter dans n’importe quel poste de quartier pour fournir une déclaration ou déposer une plainte officielle.

Des récompenses pouvant atteindre 3000$ sont offertes pour des informations menant à l’arrestation du suspect dans le cadre d’un signalement général, et jusqu’à 5000$ pour des informations provenant de victimes ou de personnes les connaissant. Certaines conditions s’appliquent dans les deux cas.

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