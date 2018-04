Les vols de voitures dans les stationnements d’hôtels autour de l’aéroport n’ont pas diminué malgré les arrestations du printemps dernier.

Si l’on se fie aux données ouvertes sur la criminalité mises à jour cette semaine, il y a eu autour de l’aéroport environ 350 vols de voitures dans les 12 derniers mois. C’est 50% de plus qu’en 2016.

«Ce sont souvent des VUS ou des véhicules de luxe laissés par des clients de l’aéroport le temps de leurs vacances», expliquait à Métro l’année dernière, Miguël Alston, chef du poste de quartier (PDQ) no7.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait procédé à cinq arrestations de voleurs en avril 2017. La carte de géolocalisation des crimes réalisée par Métro permet effectivement de voir une diminution des vols d’autos dans ce secteur à la suite de la rafle policière. Mais il fut de courte durée.

En effet, dès l’été les statistiques montrent une reprise des vols, à un rythme même supérieur. À eux seuls, le secteur des cinq hôtels, le long de l’Autoroute-Côte-de-Liesse (A520) totalise 179 véhicules volés, soit la moitié de tous les vols enregistrés l’année dernière autour de l’aéroport.

Les hôtels concernés opèrent sous les bannières Holiday Inn, Crowne Plaza, Econo Lodge, Travelodge et Quality Inn. Il n’a été possible de recueillir les commentaires que pour deux d’entre eux. L’hôtel Quality Inn indique avoir changé avec succès l’angle d’une partie de ses douze caméras et supprimé l’un de ses deux accès.

Du côté du Travelodge, on offre des lockers similaires à des sabots de Denver aux conducteurs des véhicules les plus volés. «On en a une centaine, qu’on propose depuis trois mois aux propriétaires pour les SUV de marque Toyota, tous les modèles de Jeep et les pickups de marque Ford», mentionne un employé de l’établissement.

Même les stationnements de l’aéroport sont visés. Lors des douze derniers mois, on y a enregistré 21 vols de véhicules soit 50% de plus que l’année précédente, si l’on se fie aux données de la Ville.

Grâce à cette carte vous pourrez zoomer sur votre quartier, le type de crime à cartographier, et évaluer l’évolution depuis janvier 2015.

Pour voir en plus grand, cliquez ici.

La Ville de Montréal propose son propre outil de cartographie ici

Autres faits saillants:

-Ces 12 derniers mois, les entrées par effraction ont diminué de 20% dans le ghetto McGill. Avec 170 entrées par effraction en une année, le secteur reste l’un des plus actifs pour ce type de crime.

-Avec 41 cas de vols avec violence rapportés autour du parc Émilie Gamelin, la situation ne s’est pas améliorées l’année dernière. L’ouverture d’un boutique d’état vendant du pot juste en face du parc fera-t-elle baisser la criminalité? En effet, les vols qualifiés dans ce secteur sont souvent liés à des transactions de drogue qui tournent mal. Avec 10 vols qualifiés l’année dernière, le secteur du marché Atwater semble

Avec Dominique Cambron Goulet