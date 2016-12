FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a conclu une entente bilatérale avec Ottawa sur les transferts fédéraux en matière de santé.

L’entente prévoit un nouvel apport de «fonds dédiés» fédéraux de près de 230 millions $ sur 10 ans — soit 125 millions $ pour les soins à domicile et 104 millions $ pour des initiatives en santé mentale. Les deux gouvernements élaboreront des indicateurs de rendement et des mécanismes de reddition de comptes, et un plan détaillé sur la façon dont les fonds dédiés seront dépensés.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a expliqué jeudi matin qu’il aurait préféré la conclusion d’une entente nationale, mais il s’est dit heureux et rassuré que sa province ait pu s’entendre avec Ottawa. «L’accord de financement d’aujourd’hui nous assurera, ce printemps, un financement pour les soins à domicile et de santé mentale qui, autrement, aurait pu être retardé ou perdu», a-t-il estimé.

Le Nouveau-Brunswick devient la première province à conclure une entente bilatérale avec Ottawa depuis que les provinces et territoires ont rejeté l’offre fédérale globale, lundi. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau offrait alors de verser 25 milliards $ de plus sur cinq ans dans les soins de santé, mais une grande partie de cette somme devait être consacrée spécifiquement à la santé mentale et aux soins à domicile.

Ottawa avait par ailleurs offert lundi une hausse annuelle générale de 3,5 pour cent, plutôt que 6,0 pour cent, du Transfert canadien en matière de santé (TCS), que les provinces ont rejetée en bloc. Ottawa est donc revenu à son offre initiale: le TCS augmentera chaque année de 3,0 pour cent — ou du taux de croissance annuel du PIB, s’il est plus élevé.

Selon M. Gallant, l’entente annoncée jeudi est plus avantageuse pour sa province parce qu’en vertu des projections de croissance du PIB, le TCS devrait augmenter selon lui d’environ 4,1 pour cent par année. Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir 1,2 milliard $ sur 10 ans en vertu de cette formule.

Le ministre Barrette irrité

M. Gallant ne s’inquiète pas trop, par ailleurs, d’avoir été le premier à conclure une entente bilatérale avec Ottawa. Car l’accord, a-t-il rappelé, prévoit que si une autre province réussit à obtenir davantage, le Nouveau-Brunswick bénéficiera des mêmes termes. «Cette clause était primordiale», a précisé le premier ministre. «Je suis certainement en solidarité avec les autres premiers ministres, j’espère qu’ils vont avoir de meilleures ententes, j’espère qu’ils vont nous battre avec leurs ententes, parce que là, nous, on pourra adopter la même entente.»

Une position qui a irrité le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, qui s’opposait vigoureusement aux offres fédérales — notamment aux «fonds dédiés» décidés par le fédéral. Sur son compte Twitter, il a déploré jeudi que le Nouveau-Brunswick «accepte une baisse du financement du fédéral de 23,3 à 20 pour cent, mais se met en même temps à la remorque des autres (provinces et territoires) pour obtenir une meilleure offre».

Le premier ministre Gallant a trouvé ironique qu’un ministre québécois vienne dire aux Néo-Brunswickois comment gérer leurs affaires. «Si une autre province venait dire aux Québécois et au gouvernement du Québec comment gérer leurs soins de santé et leurs négociations avec le gouvernement fédéral, on sait tous, je pense, comment le gouvernement du Québec réagirait.»

M. Gallant a d’ailleurs estimé que certaines provinces ne semblaient pas vraiment disposées à s’entendre avec Ottawa lundi. «Leur stratégie leur appartient, mais nous, nous sommes arrivés (à la table de négociations) avec le réel désir de conclure une entente», a indiqué le premier ministre.

Même si l’offre fédérale ne tient plus et qu’Ottawa a renoncé à conclure une entente nationale avec toutes les provinces, le gouvernement fédéral souhaite toujours investir dans les soins à domicile et la santé mentale. Ottawa poursuit des négociations bilatérales avec les provinces et territoires — et cinq ou six gouvernements regretteraient maintenant d’avoir rejeté l’offre fédérale lundi.