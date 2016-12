Une image vaut mille mots. Métro a choisi pour vous quelques clichés d’événements nationaux et internationaux qui ont marqué la dernière année.



Alberta. Le feu dévaste Fort McMurray

Le 1er mai, un feu de forêt s’est déclaré au sud-ouest de la ville de Fort McMurray, forçant quelque 90 000 personnes à évacuer cette ville située sur la plus grande réserve de sables bitumineux du monde. Cet événement est considéré comme la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire du Canada. En novembre dernier, un rapport publié par le Conference Board du Canada estimait que les gouvernements provincial et fédéral ainsi que les assureurs devront investir 5,3M$ pour la reconstruction de la ville.



Juno. Aux origines de Jupiter

Le 5 juillet, après avoir parcouru une distance de 2,8 milliards de kilomètres, la sonde spatiale de la NASA Juno a atteint l’orbite de Jupiter. Pour y arriver, l’engin a dû passer à travers d’intenses radiations et un champ d’astéroïdes. Sa mission: étudier Jupiter, une planète gazeuse considérée comme la plus grande planète du système solaire.



Trudeau. Personnalité médiatique

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau est la personnalité la plus médiatisée au Québec en 2016, selon Influence Communication. Après une longue lune de miel, Justin Trudeau suscite maintenant une certaine grogne populaire, notamment dans le dossier des pipelines et des transferts en santé.



Cuba. Rencontre historique

Le 21 mars, Barack Obama est devenu le premier président des États-Unis en fonction à visiter Cuba en 88 ans. Il y a été accueilli par le président Raúl Castro, qui a succédé à son frère Fidel le 31 juillet 2006.



Catastrophes naturelles. Les ravages de Matthew

Le coût des catastrophes naturelles s’élèvent à 211 G$ selon une première estimation du groupe suisse de réassurance Swiss Re. L’ouragan Matthew (photo) a été le plus meurtrier de l’année tuant près de 800 personnes, la majorité résidaient en Haïti. Des séismes ont aussi fait des victimes au Japon, en Indonésie, en Équateur ou encore en Nouvelle-Zélande, mais celui qui a secoué l’Italie en août a coûté la vie à 298 personnes.



Black Lives Matter. Tensions raciales aux États-Unis

Trois ans après l’apparition du mouvement populaire contre le racisme systémique envers les Noirs, plusieurs manifestations ont eu lieu un peu partout aux États-Unis, et même au Québec, pour dénoncer d’autres bavures policières et l’acquittement d’agents des forces de l’ordre. Cette année, en réaction à ces drames, des policiers ont été tués à Dallas et à Bâton-Rouge.