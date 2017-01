Plusieurs rassemblements et vigiles de solidarité en lien avec l’attentat terroriste qui a touché le Centre culturel islamique de Québec dimanche sont organisés par des citoyens lundi soir. Six personnes ont perdu la vie dans cet événement et cinq ont été gravement blessées.

Les heures indiquées sont les heures où débutent les rassemblements. Plusieurs dureront quelques heures. La liste qui suit n’est pas exhaustive.

Montréal

À 18h, à la Gare Jean-Talon (sortie du métro Parc)

À 18h, Place de l’unité, à l’Île-des-Soeurs

À 17h30 au métro Saint-Michel

Québec

À 18h, à l’Église Notre Dame de Foy (820, rue du Chanoine-Martin)

À 18h, devant la mosquée (2877, Chemin Ste-Foy)

Laval

À 17h, à la sortie du métro Montmorency (du côté de la Place Claude-Léveillée)

Longueuil

À 18h, station de métro Longueuil

Val-David

À 18, 2490, rue de l’Église

Saint-Jérôme

À 19h30, Place du curé-Labelle

Sherbrooke

À 18h30, 1200, rue Massé

Trois-Rivières

À 17h, à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Boucherville

À 18h, à l’Hôtel de ville (500, rue de la Rivière-aux-Pins)

Drummondville

À 18h30, à la Basilique Saint-Frédéric (219, rue Brock)

La Pocatière

À 18h, au Cégep (140, 4e avenue)

Cap-aux-Meules

À 19h, à la Mairie/Centre civique

Gaspé

À 17h30, au Berceau du Canada

Rimouski

À 18h, au Parc de la Gare

Matane

À 17h, à la Place des générations

Saguenay

À 17h, devant la mosquée (555, rue Bégin, Chicoutimi)

Certains rassemblements auront même lieu à l’extérieur des frontières du Québec:

Ottawa (Gatineau)

À 18h, 111, rue Wellington

Toronto

À 18h, à l’Université de Toronto

Kitchener

À 18h, à l’Hôtel-de-ville (200, King street West)

Hamilton

À 18h, à l’Hôtel-de-ville (71, Main street)

London (Ontario)

À 18h, au Victoria Park

Régina

À 18h, au Victoria Park

Winnipeg

À 18h15, au Palais législatif du Manitoba (450, Broadway)

Vancouver

Samedi le 4 février, à 17h30, à la mosquée Al Masjid Al Jamia (655 W 8th Ave)

Moncton

À 18h, à l’Hôtel-de-ville (655, Main street)

Fredericton

À 4h45, à la chapelle de l’université St. Thomas

Paris

À 19h30, Place du Québec

Hong-Kong

Mardi 31 janvier, à 19h, Tamar Park