Le Zoo de Granby compte un animal de plus dans ses rangs depuis le 11 avril dernier. Il s’agit d’un petit macaque japonais. Celui-ci est né par césarienne et l’opération a été un succès grâce à l’équipe des soins animaliers du zoo.

Le nouveau-né est une petite femelle de 386 grammes. Les vétérinaires, techniciens en santé animale et les gardiens du secteur de l’Asie ont travaillé de concert pour réaliser la chirurgie qui était nécessaire le plus rapidement possible.

C’est grâce à une échographie que l’équipe des soins vétérinaire a constaté que le bébé était vivant, mais qu’il était incapable de sortir de manière naturelle.

Quant à la maman, Zoé, elle se porte bien et récupère rapidement. Elle a d’ailleurs été réintroduite au groupe de 14 macaques ces derniers jours. Le bébé doit être nourri à la bouteille puisque la mère ne produit pas le lait.

Dès que possible, la petite femelle sera introduite au sein des autres macaques afin de favoriser l’apprentissage de comportements sociaux propres à l’espèce et sera réintégrée à sa grande famille par la suite.

Le macaque japonais est le plus nordique de tous les primates du monde. On le retrouve en nature au Japon. Cette espèce est d’ailleurs très populaire à des fins d’études. Au zoo, un projet de recherche en collaboration avec l’Université Concordia s’est déroulé en 2016 afin d’évaluer l’impact des visiteurs et d’un nouvel habitat chez les macaques japonais. Des centaines d’heures d’observation sont nécessaires pour ce type d’études comportementales.