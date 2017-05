Salaberry-de-Valleyfield écrase les cannettes de boissons énergisantes. La politique alimentaire interdit la vente et la promotion ces produits dans ces parcs et espaces verts.

«On offre un environnements favorable à l’épanouissement de la santé de nos concitoyens, a indiqué le maire Denis Lapointe. Dans ce sens, les boissons énergisantes seront interdites à l’intérieur des parcs et espaces verts.»

Depuis 2012, la Ville a adopté une résolution qui interdisait ce type de breuvage dans ces bâtiments.

La même année, l’Association pour la santé publique du Québec statuait sur les dangers reliés à la consommation de ces boissons. Des mises en garde avaient été rédigées après le décès d’un consommateur âgé de 15 ans.

Le maire Lapointe a indiqué que les «boissons énergisantes constituaient un danger». L’interdiction municipale pourrait être critiquée voir confronter par les compagnies associées à ces produits. «Ce serait une belle cause à être supportée par l’Union des municipalités du Québec, a dit le premier magistrat. On verra comment on va réagir si on reçoit une mise en demeure.»

Lors du dévoilement de la politique alimentaire, quelques personnes présentes ont comparé la réglementation municipale à celle adoptée au niveau provincial à propos des cigarettes. Une Loi qui a d’abord fait des mécontents, mais qui en bout de ligne s’impose désormais comme une norme sociale.