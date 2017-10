MONTRÉAL — Le régime québécois d’assurance-médicaments est l’exemple à ne pas suivre si le Canada décide d’offrir une couverture publique pour les médicaments.

C’est la conclusion à laquelle en vient une étude réalisée par un groupe de chercheurs de quatre universités canadiennes publiée dans la dernière livraison du Canadian Medical Association Journal.

Les constats sont impitoyables envers le régime québécois. On y apprend que l’État n’a réalisé aucune économie comparativement au reste du Canada, mais que les citoyens et les entreprises du Québec dépensent beaucoup plus pour leurs médicaments qu’ailleurs au pays et que l’écart est encore plus grand lorsqu’on le compare aux neuf autres pays de l’OCDE qui ont un régime public universel (Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Royaume-Uni) ou un régime d’aide sociale qui couvre les médicaments (France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse).

De plus, même si l’accès aux médicaments est légèrement supérieur au Québec qu’ailleurs au Canada, il est loin d’être comparable à ce que l’on retrouve dans les autres pays à l’exception de la Suisse.

L’étude démontre ainsi que, depuis la création du régime québécois en 1997, les coûts pour l’État ont augmenté exactement au même rythme que dans les autres provinces, où les régimes d’assistance sociale couvrent une partie de la population vulnérable.

Par contre, le coût annuel par habitant pour les citoyens et les entreprises qui offrent une couverture d’assurance-médicaments a augmenté beaucoup plus vite au Québec qu’ailleurs au pays; ce coût était d’environ 150$ en 1997 partout au pays. En 2015, il atteignait 699$ au Québec, comparativement à 494$ dans le reste du Canada, soit 205$ de plus.

La dépense pharmaceutique totale par habitant en 2014 était de 1087$ au Québec, comparativement à 912$ pour le reste du Canada. Dans les neuf autres pays de l’OCDE, elle varie de 369$ à 914$. Déjà en 2007, selon des données de l’International Health Policy Survey du Commonwealth Fund, 8,7 pour cent des ménages québécois disaient avoir dépensé plus 1000$ en médicaments dans l’année, soit presque deux fois plus que le reste du Canada (4,8 pour cent) et plus du triple de la plupart des autres pays.

Quant à l’accès, 8,8 pour cent des Québécois disaient avoir sauté une prescription ou des doses de médicaments pour des raisons financières, un pourcentage moins élevé que dans le reste du Canada (10,7 pour cent), mais beaucoup plus élevé que dans tous les autres pays de l’OCDE (de 2,1 à 6,3 pour cent) à l’exception de la Suisse (8,9 pour cent).

Les travaux des chercheurs s’inscrivent dans la discussion au niveau fédéral entourant l’implantation d’un régime public d’assurance-médicaments partout au pays. Le Québec — seule province ayant un régime public d’assurance-médicaments — offre depuis 1997 un système mixte public-privé: les entreprises qui offrent des assurances privées ont l’obligation d’y inclure les médicaments et tous leurs employés doivent y adhérer. Les travailleurs dont l’employeur n’offre pas de régime, les personnes âgées et les bénéficiaires de l’aide sociale ont accès au régime public, pour lequel ils doivent débourser une franchise.