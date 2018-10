MONTRÉAL — Un an après le début du mouvement #Moiaussi, des milieux de travail ont été assainis, notamment parce que les conseils d’administration des entreprises réalisent que le harcèlement sexuel constitue un risque qui peut coûter cher, constate Marianne Plamondon, une avocate spécialisée en droit du travail.

Elle dit avoir constaté sur le terrain que la prévention du harcèlement a monté dans la liste des priorités des hauts dirigeants d’entreprises.

Car si des politiques pour contrer le harcèlement au travail existaient avant cela, le mouvement #Moiaussi a mis en lumière un fait: «elles n’ont pas marché», tranche Me Plamondon, qui est associée au cabinet d’avocats montréalais Langlois. Elle observe maintenant un désir de la part de ces dirigeants qu’elles ne soient plus «une politique tablette».

Me Plamondon a pris la parole avec d’autres professionnels réunis pour une causerie intitulée «#Moiaussi: un an plus tard», organisée jeudi dernier par l’Association du Barreau canadien (ABC), division du Québec.

Elle a souligné que beaucoup d’employeurs ont réalisé que le département des ressources humaines de leur entreprise ne peut pas toujours adéquatement traiter les plaintes de harcèlement sexuel — surtout si le présumé harceleur est un haut dirigeant et que les ressources humaines relèvent de lui.

L’avocate, qui est aussi présidente de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, a vu que des conseils d’administration ont été conscientisés sur les effets qu’une plainte de harcèlement sexuel peut avoir: il est facile d’avoir l’attention des médias pour ce genre de cas, et ils peuvent porter atteinte à la réputation de leur entreprise.

Elle constate de plus aussi que le mouvement #Moiaussi a eu un effet encore plus large et qu’il a eu des retombées bénéfiques sur le harcèlement psychologique.

Un an plus tard, la «tolérance zéro» annoncée auparavant par les employeurs est toujours là, mais elle est beaucoup plus appliquée.

Me Plamondon voudrait toutefois que les changements aillent encore plus loin: elle rappelle que l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés s’active pour que la Loi sur les normes de travail soit modifiée pour que soit obligatoire, dans le cas de plaintes de harcèlement, la tenue d’enquêtes objectives et indépendantes, réalisées par des professionnels.