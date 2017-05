Le Festival international de jazz de Montréal, grand événement de l’été, comptera de nombreux concerts gratuits. Les trois plus importants se dérouleront sur la scène TD à la place des Festivals.

Soirée discothèque

À l’occasion de la fête du Canada, la place des Festivals se transformera en piste de danse pour une soirée discothèque. Plusieurs artistes canadiens seront présents pour mettre de l’ambiance : Carly Rae Jepsen, l’interprète du tube Call Me Maybe, le groupe des années 1980 Men Without Hats, les rappeurs de Radio Radio, le groupe de hip-hop Muzion, les chanteurs pow-wow de Buffalo Hat Singers ainsi que 24 musiciens, 5 chanteurs et 35 danseurs. Des projections, un feu d’artifice et des «surprises» auront également lieu au cours de ce party.

Un spectacle à apprécier le 1er juillet à 21 h 30.

Walk Off the Earth

À mi-chemin de l’événement, le Festival de jazz de Montréal vous fera découvrir le collectif Walk Off the Earth. Ceux qui passent pas mal de temps sur YouTube ont peut-être déjà croisé leurs vidéos qui font des millions de vues. Le groupe a par exemple repris Shape of You de Ed Sheeran ou encore Somebody That I Used to Know de Gotye. Grâce à des instruments improbables, à des percussions et à leurs voix harmonieuses, ils arrivent à redonner vie à des tubes, le tout dans un esprit DIY (Do It Yourself).

Un concert-événement qui se déroulera le 4 juillet à 21 h 30.

Anderson .Paak

C’est la nouvelle étoile montante du R&B qui clôturera le festival. Chanteur, rappeur, batteur, ce nouveau prodige sait tout faire. Révélation de l’album Compton de Dr. Dre, il a également collaboré avec le rappeur Desiigner. Son dernier album, Malibu, a été un succès critique et ses titres Am I Wrong et Come Down sont aujourd’hui de véritables tubes. Il sera présent aux côtés de son groupe The Free Nationals, avec qui il a assuré la première partie de la tournée 24k Magic World Tour de Bruno Mars. Ambiances funk, jazz, rap ou encore R&B : le concert, qui se déroulera le 8 juillet à 21 h 30, promet d’enthousiasmer la foule!