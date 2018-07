Le chanteur soul Moses Sumney a décidé d’annuler le concert qu’il devait donner mardi soir au Festival international de jazz de Montréal (FIJM) parce que cette dernière a défendu le controversé spectacle SLAV, de Robert Lepage, qui a été qualifié de «raciste» par des protestataires.

Sur les réseaux sociaux, Sumney a expliqué qu’il annulait son propre concert parce que le FIJM a continué à défendre SLAV malgré l’opposition et après «qu’un spectateur Blanc […] ait giflé une manifestante de couleur qui protestait contre le spectacle», justifie Sumney sur Instagram. «J’ai su [à ce moment] que je ne pouvais pas présenter ma musique au même festival en bonne conscience», a-t-il écrit.

Regarding our Montreal show: pic.twitter.com/I8dr7OM8SA — Moses Sumney (@MosesSumney) July 3, 2018

Le FIJM a annoncé que les détenteurs de billet pour le concert de Sumney, qui devait se tenir ce soir au Club Soda, seront remboursés sur place.

Cela dit, le chanteur tiendra tout de même un spectacle dans la métropole le même soir. Il sera à La Sala Rossa mardi à 20h avec Un Blonde, un artiste montréalais, qui devait assurer la première partie du concert annulé.

Le spectacle SLAV, mis en scène par Robert Lepage et mené par la chanteuse Betty Bonifassi, met en scène l’héritage des esclaves noirs à travers leurs chants de travail. Le thème sensible a d’autant plus attisé les critiques étant donné que la majorité de la distribution est blanche. La semaine dernière, une centaine de personnes ont manifesté devant le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) pour protester contre la tenue du spectacle.

Les représentations de SLAV du 29 et du 30 juin ont dû être annulées en raison d’une blessure à la cheville de l’interprète principale, Betty Bonifassi. SLAV est à l’affiche au TNM jusqu’au 14 juillet.