Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a annoncé mercredi l’annulation de toutes les représentations du spectacle SLĀV de Betty Bonifassi, mis en scène par Robert Lepage.

«L’équipe du Festival est ébranlée et fortement touchée par tous les témoignages reçus. Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui ont été blessées et évidemment cela n’était pas du tout notre intention», a indiqué le FIJM dans un communiqué.

Cette décision a été prise en accord avec l’artiste, a ajouté la direction du Festival.

Ex-Machina, la compagnie fondée par Robert Lepage et producteur du spectacle, a brièvement laissé savoir qu’ils comprennent la décision du Festival international de jazz de Montréal, sans vouloir commenter davantage.

SLĀV devait être présenté jusqu’au 14 juillet. Les détenteurs de billets seront remboursés au point d’achat.

Une lettre ouverte contre la pièce SLĀV était également en circulation depuis quelques jours. Signée par plus de 1500 personnes, le regroupement comprenant notamment des artistes, des auteurs, des universitaires et des journalistes s’est dit «choqué» et «dégoûté» qu’une production basée sur des chansons d’esclaves afro-américains soit coordonnée et interprétée par un groupe de personnes majoritairement blanches.

En début de semaine, le chanteur Moses Sumney a annoncé qu’il ne jouerait pas dans le cadre du FIJM mardi en raison de SLĀV. Il avait déclaré sur les réseaux sociaux qu’il ne pouvait pas «présenter [sa] musique au même festival [que SLĀV] en bonne conscience».

Le soir de la première de SLĀV, le 26 juin, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le Théâtre du Nouveau Monde pour dénoncer la tenue de ce spectacle qu’ils jugeaient raciste.

Les représentations du 2 et du 3 juillet avaient déjà été annulées plus tôt cette semaine en raison d’une blessure à la cheville à l’interprète principale de SLĀV, Betty Bonifassi.