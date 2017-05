La télé jamaïcaine pour Cotroni

S’il passe incognito lorsqu’il s’entraîne au gym des frères Grant, à Dorval, le boxeur Francesco Cotroni ne pourra faire de même en Jamaïque. Le Québécois de 32 ans participera à la populaire série téléréalité Wray & Nephew Contender Boxing Series.

«Le promoteur ontarien Tyler Buxton m’a approché et m’a demandé si j’étais intéressé. Je n’ai pas hésité et je n’ai pas de regrets. La boxe me donne la chance de sortir du pays pour combattre», indique Cotroni.

Petit-fils de l’ex-capo Frank Cotroni, il figure parmi les huit Canadiens, dont trois Québécois, à faire partie de ce tournoi à simple élimination.

Depuis le début de la compétition, le 5 avril, tous les combats se tiennent chaque mercredi et sont diffusés à la télévision jamaïcaine.

«C’est vraiment populaire là-bas. C’est la télésérie numéro 1 en Jamaïque! Je ne pensais pas que c’était aussi gros. Un de mes coéquipiers, Winston Matthews, s’est même fait klaxonner dans la rue après son combat », lance Cotroni, encore éberlué par l’ampleur de la série.

Premier rival

Le 3 mai, Cotroni (11-8-1, 5 K.O.) affrontera le Jamaïcain Gregory Killer Miller (0-1-0, 0 K.-O.). Il s’agira de son premier duel dans la télésérie et possiblement son dernier s’il ne remporte pas la victoire.

«Il n’a pas beaucoup d’expérience, mais il est grand, tourne droitier et gaucher, en plus de lancer de gros coups tout croche. Je m’attends à un combat intéressant», souligne-t-il.

Pour gagner le tournoi, Cotroni devra gagner quatre combats. Les deux premiers sont de 5 rounds, le troisième en comporte 7 rounds et la finale se jouera en 10 rounds.

«Nous avons déjà tous été invités pour un séjour de 24 heures, question de faire le face-à-face et la pige pour les adversaires. On m’a classé #3 chez les Canadiens », explique-t-il.

S’il remporte l’affrontement, le pugiliste qui travaille à temps plein dans le domaine de la construction en plus de mener de front sa carrière de boxeur professionnel, sera de retour dans le ring le 7 juin.