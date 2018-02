L’entreprise laSalloise Crites and Riddell rachetée

Le distributeur de fournitures de bureau Novexco vient d’acquérir l’entreprise de papeterie et fournitures de bureau Crites & Riddell, à LaSalle.

De nouveaux emplois, spécialisés en imprimerie et en infographie, seront créés au sein de la compagnie centenaire située sur l’avenue Dollard.

«Jusqu’à maintenant, les activités se concentraient principalement sur le montage et l’assemblage de meubles», explique Marion Urso, coordonnatrice à l’agence de relations publiques Zone Franche.

Le principal intérêt de l’acquisition est l’intégration de la longue expertise reconnue de l’entreprise, fondée en 1911.

«En plus de renforcer notre présence dans la région de Montréal, cela nous permet de réaffirmer notre position de pilier canadien dans la distribution de produits et de services pour le lieu de travail, affirme Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco.

L’entrepôt de près de 4500 mètres carrés de la société sera aussi un atout logistique stratégique pour l’organisation.

Pour le moment, il n’a pas été discuté de changer le nom de la compagnie laSalloise.

Quelques mois auparavant, Novexco a racheté l’entreprise ontarienne Chestwood Stationery, dans laquelle 4 M$ ont été injectés.

Il s’agit du plus important distributeur de produits de bureau d’origine canadienne, représenté par plus de 100 magasins.