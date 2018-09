Fermeture des accès principaux à LaSalle: les élus inquiets

Les élus de l’arrondissement ont dénoncé le projet du ministère des Transports qui prévoit de fermer presque entièrement le boulevard Angrignon, durant toute l’année 2019, dans le cadre du chantier Turcot.

Les élus considèrent cette décision comme un «enclavement déraisonnable, voire comme un avis de fermeture pure et simple de l’arrondissement pendant un an».

«Le conseil dénonce le manque flagrant de considération du ministère pour la libre circulation des personnes et des biens, pour les investissements considérables consentis par les industries et les commerces à LaSalle et les nombreux emplois qui en dépendent», a déclaré la mairesse de LaSalle, Manon Barbe, lors du conseil d’arrondissement.

Ils demandent qu’il n’y ait aucune fermeture du boulevard Angrignon tant que le ministère n’aura pas proposé de solution alternative valable aux milliers de voitures et de camions qui empruntent chaque jour le principal accès à l’arrondissement.

L’accès du boulevard de la Vérendrye à l’autoroute 15 serait lui aussi condamné à compter de décembre et pour une période de 300 jours.

D’autres détails à venir.