La rue Roy Est sera sécurisée en 2017

La rue Roy Est sera sécurisée à l’été 2017. Bien que le maire ne s’avance pas sur la forme que cela prendra, il indique que tout est sur la table.

«On va faire des études et des lectures. On ne s’avancera pas sur cela, mais tout est ouvert. Ça peut être des saillies normales, ça peut être une réduction de chaussée. On étudie plusieurs possibilités», indique le maire Luc Ferrandez.

Un citoyen résidant dans Milton-Parc a d’ailleurs fait part de ces inquiétudes concernant le secteur lors de la séance du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

«L’intersection de la rue Roy et De Bullion est devenue dangereuse. La rue Roy est devenue une artère», a déploré en conseil d’arrondissement un riverain du secteur, Daniel Lemieux.

La rue Roy Est, traverse d’est en ouest plusieurs grandes artères du Plateau-Mont-Royal et aurait un plus fort volume de véhicules de transit qu’auparavant selon ce citoyen.

«Il y a beaucoup de famille et d’enfants dans le secteur», a indiqué M. Lemieux.

Quatre garderies et deux écoles primaires sont près ou sur la rue Roy Est.

«Une étude est en cours à l’arrondissement, mais l’analyse reste à faire», affirme pour sa part le chargé de communication de l’administration locale.