Un guide touristique pour le Plateau-Mont-Royal

Dans le but de faire découvrir et redécouvrir le quartier et les commerces aux Montréalais et aux touristes, un guide touristique sur le Plateau-Mont-Royal sera distribué cet été dans des commerces du boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis et de l’avenue du Mont-Royal.

Les trois Sociétés de développement commercial (SDC) de l’arrondissement, qui collaborent de plus en plus sur des sujets en lien avec les artères commerciales du quartier, ont travaillé ensemble sur ce projet et comptent bien continuer de le faire à l’avenir.

«On a tous des défis et des enjeux de notre côté, si on unit nos forces on aura plus d’impact que si on fait les choses individuellement, lance Caroline Tessier, directrice générale de la SDC Saint-Denis, qui s’est dite heureuse de cette collaboration avec les deux autres SDC. On veut que Montréal redécouvre les rues Saint-Denis, Mont-Royal et Saint-Laurent, que les gens soient attirés par ce beau quartier».

En plus d’être distribué dans les commerces des trois rues mises en valeur, le guide sera offert dans plusieurs autres points de distribution comme le kiosque d’information du métro Mont-Royal et des hôtels et gîtes de Montréal.

Ce guide regroupera tous les points forts du quartier tels que les destinations de magasinage, de sorties et de culture; sans oublier les ruelles vertes, les parcs, le street art, les célèbres escaliers extérieurs et l’architecture colorée.

«L’offre commerciale diversifiée et riche du quartier sera vraiment mise de l’avant dans le guide, d’autant plus qu’elle constitue un argument de plus en plus pesant pour faire déplacer les touristes à l’heure où le tourisme de magasinage se développe beaucoup», précise Charles-Olivier Mercier, directeur général de la SDC de l’Avenue du Mont-Royal.

Alors qu’en 2016, environ 10 millions de touristes ont dépensé plus de 3 milliards de dollars à Montréal selon les statistiques de la Ville, M. Mercier pense que l’activité économique locale connaîtra un impact positif grâce à ce guide touristique.

«Il n’y a pas de guide pour bien diriger les gens dans le Plateau-Mont-Royal. Les guides touristiques de Montréal ne font mention du quartier que sur une page sur 100 généralement, c’est très superficiel, et il n’y a pas de détails», souligne Caroline Tessier notant l’importance d’un tel guide.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a appuyé cette union des forces en octroyant une contribution de 1000$ à ce projet lors du dernier conseil d’arrondissement. Les élus ont approuvé ce guide qui favorise «le rayonnement et la réputation du Plateau-Mont-Royal».