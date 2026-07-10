L’ITHQ reçoit 63 M$ pour un nouveau pavillon de recherche

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) recevra une aide financière de 63 millions de dollars à pour l’acquisition d’un nouveau bâtiment qui sera entièrement consacré à la formation en gestion et aux activités de recherche. Il s’agit du plus grand projet de développement depuis la fondation de l’ITHQ en 1968.

L’annonce a été faite conjointement par la ministre de l’Enseignement supérieur, Martine Biron, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la directrice générale de l’ITHQ, l’honorable Liza Frulla.

En lieu et place du Resto Végo

L’édifice choisi est situé tout juste en face de l’ITHQ, sur la rue Saint-Denis. La majorité du bâtiment est abandonnée depuis des années, mais une annexe construite à l’avant abrite le Resto Végo. Cet icône de la cuisine végane fermera définitivement le 12 juillet, dans le cadre de cette acquisition.

Ce nouveau pavillon vise à adapter les infrastructures de l’ITHQ à l’évolution de ses activités, notamment à l’essor de son offre universitaire et de ses programmes de recherche. Il permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement et d’améliorer les conditions d’apprentissage grâce à des installations et des équipements mieux adaptés aux besoins des étudiants, indique l’institution dans un communiqué de presse.

Au-delà de l’établissement lui-même, le projet s’inscrit dans une vision plus large de revitalisation du Quartier latin. «Ce projet d’acquisition illustre notre vision pour le Quartier latin: un milieu vivant où l’enseignement, la recherche, la culture et l’innovation se renforcent mutuellement», a déclaré Chantal Rouleau.

Former une relève hautement qualifiée

L’ITHQ est une école hôtelière de calibre international, formant la relève dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Pour la directrice générale de l’ITHQ, Liza Frulla, ce financement répond à un besoin concret et pressant. «L’essor de notre offre universitaire et de nos activités de recherche nécessitait des infrastructures à la hauteur de nos ambitions», a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que le nouveau pavillon contribuera à «former une relève hautement qualifiée et à soutenir le développement d’une industrie essentielle au rayonnement et à la prospérité du Québec».

Avec cet investissement majeur, le gouvernement du Québec entend consolider l’attractivité du Quartier latin.

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