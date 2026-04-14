Le Resto Végo fermera ses portes

Après un demi-siècle de service, le Resto Végo, situé sur la rue Saint-Denis dans le Quartier latin, fermera définitivement ses portes le 12 juillet 2026. L’Espace Végo du Biodôme et la boutique en ligne continueront d’opérer.

Héritier du célèbre Commensal, fondé en 1977, cet établissement a été un pionnier de la cuisine végétarienne au Québec. Il a contribué à normaliser le régime végane, autrefois considéré comme marginal.

La vente de l’immeuble qui abrite le restaurant met fin à son occupation actuelle. Mais plutôt que de trouver un nouvel emplacement, les propriétaires fermeront simplement l’établissement.

L’augmentation significative des charges d’exploitation a rendu impossible le maintien de la rentabilité de l’entreprise, indiquent les copropriétaires du Resto Végo dans un communiqué de presse.

«Fermer les portes de Resto Végo est une décision profondément émotive. Ce lieu a représenté bien plus qu’un restaurant: il a été, pendant des décennies, un espace de rencontre, de découvertes et de fidélité extraordinaire. […] Nous quitterons la rue Saint-Denis avec beaucoup d’émotion, mais aussi avec une grande fierté pour tout ce que nous avons bâti ensemble», explique Guylaine Duchesne, copropriétaire.

Celle-ci encourage les Montréalais à visiter son établissement d’ici la fermeture.

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