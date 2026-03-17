Un chef québécois décroche une étoile Michelin en France

Le chef québécois Louis-Philippe Riel a été honoré d’une étoile Michelin, une des distinctions culinaires les plus prestigieuses au monde, pour son travail remarquable à l’Auberge de la Roche, située dans les Alpes-Maritimes, en France. Cette reconnaissance met en lumière le savoir-faire québécois au cœur du Mercantour, où Riel propose une cuisine contemporaine ancrée dans le terroir local.

À l’Auberge de la Roche, Louis-Philippe Riel s’engage à offrir une cuisine qui valorise les produits locaux dans leur expression la plus pure. Sa philosophie locavore se traduit par un approvisionnement en lien direct avec les producteurs, éleveurs et pêcheurs de la région.

Un tandem complémentaire

L’Auberge de la Roche est le fruit d’une collaboration entre Louis-Philippe Riel et sa conjointe, Mickaëlle Chabat, qui dirige le service en salle. Ensemble, ils forment un duo complémentaire où l’expérience culinaire se déploie avec cohérence et sensibilité. Leur travail commun a permis à l’établissement de se distinguer et de recevoir cette prestigieuse étoile Michelin.

Cette distinction souligne non seulement le talent de Louis-Philippe Riel, mais aussi le rayonnement international du savoir-faire québécois. En mettant en valeur les produits du Mercantour, Riel démontre que la cuisine québécoise peut s’intégrer harmonieusement dans le paysage culinaire français, tout en respectant les traditions locales.

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