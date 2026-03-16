La Pizzeria NO.900 retourne au championnat mondial de pizza

Le Groupe NO.900, célèbre pour ses pizzerias NO.900 et Locali, se prépare à représenter le Québec lors de l’International Pizza Challenge du Pizza Expo de Las Vegas, du 24 au 26 mars 2026. Cet événement, la plus grande compétition de pizza au monde, verra la participation d’une délégation impressionnante de pizzaioli et de membres de l’équipe du Groupe NO.900.

Parmi les participants pour Pizzeria NO.900, on retrouve Mirko D’Agata, le chef exécutif, Simon Melki, formateur cuisine senior, ainsi que Patrice Tremblay, copropriétaire et opérateur du NO.900 Monkland. Mathilde Arsenault, Gabriel Pereira et Cloé Martin, tous pizzaioli talentueux de différentes succursales, complètent cette équipe.

Du côté de Pizzeria Locali, Patrice Desmeules et Samuel Goddard, tous deux copropriétaires et opérateurs de succursales, seront présents. John Sanoudakis, chef des opérations de Locali, et Fiodar Huminski, chef exécutif et copropriétaire de plusieurs établissements, apporteront également leur expertise à la compétition.

Retour du champion

L’International Pizza Challenge, organisé dans le cadre du Pizza Expo de Las Vegas, est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de pizza du monde entier. Il offre une plateforme unique pour les pizzaioli de démontrer leur savoir-faire et d’échanger avec des pairs venus des quatre coins du globe. Pour le Groupe NO.900, cette participation est une occasion de mettre en valeur le talent québécois sur la scène internationale.

Mirko D’Agata est d’ailleurs champion du monde en titre dans la catégorie Napoletana STG au Pizza Expo de Las Vegas en 2025. Quant à Fiodar Huminski, il a obtenu une 1re place dans la catégorie Napoletana STG au Pizza Expo d’Atlantic City ainsi qu’une 1re place dans la catégorie Non-Traditional Division International au Pizza Expo de Las Vegas en 2023.

La compétition se déroulera sur plusieurs jours, avec des épreuves et des finales prévues les 24 et 26 mars. Les membres de la délégation auront l’opportunité de présenter leurs créations culinaires et de rivaliser avec les meilleurs du secteur.

Avec 10 autres membres de l’équipe présents pour soutenir les participants, le Groupe NO.900 se prépare à faire une impression durable à Las Vegas.

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