Des cabanes à sucre pour vous gâter partout au Québec

Envie d’une belle journée au grand air et de vous sucrer le bec en famille? Voici quelques suggestions de cabanes à sucre aux offres variées à visiter dans le Grand Montréal et ailleurs au Québec. N’oubliez pas votre bâton de tire!

À moins d’une heure de Montréal

Érablière Charbonneau (Montérégie)

Lieu très prisé des vedettes et des influenceurs au printemps, l’Érablière Charbonneau célèbre cette année ses 20 ans avec une panoplie d’activités et de promotions spéciales: sculpture sur glace, animations pour les enfants, roulette chanceuse à la boutique permettant de remporter des produits de l’érablière, soirée avec le chansonnier Pierre-Luc Blais (ex-participant à Mixmania) le 21 mars, initiation au lancer de la hache les 28 et 29 mars, surprise pour les tout-petits le jour de Pâques (5 avril), prestations musicales extérieures les 11 et 12 avril, marché des sucres les 18 et 19 avril, feu d’artifice lors du week-end de clôture les 25 et 26 avril… Si vous préférez vous régaler dans le confort de votre foyer, des boîtes repas de l’Érablière Charbonneau sont également disponibles.

Jusqu’au 1er mai. 45, chemin du Sous-Bois, Mont Saint-Grégoire.

Érablière Meunier & Fils (Montérégie)

L’Érablière Meunier se définit comme «la cabane la plus familiale en Montérégie», et sa liste d’attractions témoigne en effet de son aspect rassembleur: jeux gonflables, jeux de poches et de marelle, fermette intérieure et extérieure, tracteurs antiques, parcours «éducatif, moteur et ludique» Le p’tit Meunier, chaise Adirondack géante, mascottes, musique et danse… Et, ce qui ne gâche rien, les beignets chauds y sont gratuits tous les matins jusqu’à midi! L’ajout de gaufres au menu dessert (très garni) n’est pas à dédaigner non plus.

Jusqu’au 19 avril. 325, rang des 54, Richelieu.

Labonté de la pomme (Laurentides)

À la Cabane à Pommes à l’Érable, le menu habituel repensé en mode gourmet («traditionnel rehaussé» ou «revisité gastronomique», avec des options végétariennes) se décline en trois façons: en salle à manger, au comptoir bistro et à sa terrasse hivernale ou en pique-nique d’hiver articulé autour de la célébrissime fondue au fromage Oka. Ici, la tire d’érable est entre autres servie sur crème glacée vanille dans un bol gaufré, et l’étagé campagnard, une création du chef, marie le sucré et le salé au gratin de fromage Oka. Les plus vieux pourront choisir parmi cinq cidres proposés par Labonté de la pomme à boire pour agrémenter leur repas, tandis que les plus aventureux seront peut-être tentés par l’expérience de l’autocueillette d’eau d’érable, pour mieux comprendre le procédé de fabrication du sirop d’érable.

Jusqu’au 10 mai. 405, rang de l’Annonciation, Oka.

Chalet des Érables (Laurentides)

Si vous passez par le Chalet des Érables (déjà à sa 78e saison!), allez tenter les nouveaux cours de danse en ligne du samedi soir! À cette discipline fort populaire par les temps qui courent se greffent, dans ce «village des sucres» des Laurentides, plusieurs amusements qui réjouiront vos bambins, comme les autos tamponneuses, le tour de train sur rail en forêt, le taureau mécanique, le carrousel… À table, l’éventail est tout aussi généreux, avec des alternatives végétariennes et sans porc. Le pouding au sucre à la crème est néanmoins inclus dans tous les services…

Jusqu’au 26 avril. 5660, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines.

Les Fendilles Sucrées (Lanaudière)

Aux Fendilles Sucrées, on se fait une joie de garder en vie la tradition, jusque dans l’emplacement des installations, «nichés dans le creux des bois», indique Rachel Grégoire, propriétaire. «Les clients sont souvent déstabilisés par le fait que nous sommes au cœur des bois!». Accueil «en toute simplicité» et menu «classique et simple», couronné par une fondue à l’érable servie avec des fruits, en complément à la tarte au sirop d’érable et la crêpe frite: il fait parfois bon renouer avec certaines coutumes «à l’ancienne» et sans flafla!

Jusqu’au 26 avril. 201b, route 158, St-Esprit.

Laurentides, Estrie, Mauricie et Centre-du-Québec

La Cabane à Tuque (Laurentides)

La Cabane à Tuque est une autre adresse où on modernise les valeurs sûres éprouvées de la cabane à sucre, notamment avec une proposition 100 % locale et végétalienne. Au chapitre des faits saillants, ici, une nouvelle bâtisse récemment inaugurée, érigée à même l’évaporateur, car l’ancienne Cabane à Tuque était devenue trop petite pour son succès! C’est dans le respect d’une mission écologique que vous savourerez, en style buffet, pain baguette fumé, tourtière au millet et légumes, temp’œuf aux légumes, fèves au «pas de lard», choucroute et, au dessert, crêpes de sarrasin et épeautre servie avec compote de fruits et pouding chômeur à l’amasake bleuet et cassis. Le tout, mitonné avec des ingrédients provenant des fermes biologiques des environs de la Cabane à Tuque.

Jusqu’au 27 avril. 370, Mnt Fortier, Mont-Tremblant.

Domaine du sucrier (Mauricie)

Au Domaine du sucrier, à Saint-Boniface, on promet un «frisson sucré» aux bedons affamés qui se pointeront sur place. Le creton à l’érable du Domaine, la saucisse du Domaine (selon une recette unique), le jambon cuit au four à l’érable et au cidre de glace, les crêpes croustillantes de grand-maman Anita et le bar à pain de boulangerie cuit sur cuisinière antique, entre autres gâteries, raviront les estomacs creux. À l’extérieur, on prend l’air près du coin feu, dans les sentiers forestiers ou avec les animaux de la fermette, et le vendredi et samedi soir, on se délie les jambes avec un chansonnier. Une salle d’observation est aussi à la disposition du public qui voudrait observer les sucriers à l’œuvre.

Jusqu’au 3 mai. 3400, chemin du Lac, Saint-Boniface.

Aux Petits Plaisirs (Centre-du-Québec)

En format brunch ou souper, Aux Petits Plaisirs, on met de l’avant une «expérience agrotouristique immersive et artisanale», avec transformation du menu selon les saisons, ateliers gourmands offerts aux convives (acériculteur d’un jour, confection de cornets à l’érable, fabrication de beurre d’érable…) et célébration tangible des produits du terroir. Aux tables fermières, les fins palais seront comblés du velouté de Butternut érable, gingembre et clémentine, de l’épaule de porc braisé érable et bière noire, du magret de canard de Warwick sauce aigre-douce et érable et de la ganache crémeuse chocolat noir, érable et croustillant au sésame. Miam!

Dates variables selon les activités. 63, rang des buttes, Warwick.

Ferme des Petits Torrieux (Estrie)

Des séances de yoga de printemps à la ferme ou une expérience Van Life et VR (avec dodo à la cabane dans votre véhicule récréatif après le repas), ça vous dirait? Rendez-vous à la Ferme des Petits Torrieux, où 90 % des ingrédients utilisés en cuisine (viande, œufs, légumes) proviennent de ladite ferme et passent quasi directement «du champ à l’assiette». Si vous vous aventurez à découvrir les équipements de transformation et de préparation du sirop d’érable, vous aurez droit à un petit verre de réduit d’érable chaud. L’ambiance des Petits Torrieux se veut intime, avec seulement 50 places assises en salle à manger.

Jusqu’au 25 avril. 8622, route 204, Frontenac.

Québec et Bas-Saint-Laurent

Érablière du Lac-Beauport (Capitale-Nationale)

Le Camp du Trappeur de l’Érablière du Lac-Beauport (centre d’interprétation sur la faune et la flore du Québec) expose une quarantaine d’espèces animales naturalisées (du caribou au carcajou, en passant par le loup, le castor et l’ours noir ou polaire). Au Musée de l’Érable, on relate l’histoire et l’évolution du sirop d’érable, depuis ses origines amérindiennes jusqu’à aujourd’hui. Tours de poney, concours de sciage de bois et de piquage de clous et disco le samedi soir complètent l’offre ludique des lieux. Évidemment, on y déguste omelette, fèves au lard, oreilles de crisse et autres classiques arrosés du précieux nectar ambré.

Ouvert à l’année. 200, chemin des Lacs, Lac-Beauport.

Érablière Le Chemin du Roy (Capitale-Nationale)

En pleine forêt, l’Érablière Le Chemin du Roy poursuit les mœurs et conventions de la cabane à sucre telle qu’on la connaît depuis… toujours. Sa sucrerie a été bâtie autour de 1925 et, en 1989, le légendaire joueur de hockey Guy Lafleur se portait acquéreur de la cabane, avant de la revendre en 1991. Que ce soit pour un brunch d’antan, un dîner, un souper, une dégustation de tire sur neige sans réservation ou même une sortie «spécial retraités», au rythme des airs des musiciens professionnels qui s’exécutent quelques pas plus loin, en mangeant les incontournables de ce temps de l’année (jambon, saucisses, omelettes, crêpes…), suivez Le Chemin du Roy.

Jusqu’au 26 avril. 237, chemin du Lac, St-Augustin-de-Desmaures.

Au Chalet en Bois Rond (Capitale-Nationale)

À la Cabane Festive du village touristique du Chalet en Bois Rond («opérée selon la méthode ancestrale, avec chalumeaux et chaudières», indique le site Web de l’établissement), on partage les plats à table à la bonne franquette lors des brunchs de la fin de semaine. Au-delà du jambon effiloché à l’érable et des pommes de terre grelots aux fines herbes, le site du Chalet en Bois Rond offre une multitude de divertissements, comme le traîneau à chiens, la motoneige, la visite du chenil, la pêche sur glace ou la glissade sur tubes, ainsi que, bien sûr, l’hébergement sur place dans les chalets.

Jusqu’au 12 avril. 325, rang St-Jacques, Ste-Christine-d’Auvergne.

Domaine Vallier Robert (Bas-Saint-Laurent)

À la fois Érablière biologique et Économusée de l’acériculture (spécialité boissons alcoolisées), le Domaine Vallier Robert n’invite pas à faire bombance comme plusieurs de ses semblables, mais plutôt à suivre un circuit de découvertes, basé sur la visite du domaine et la dégustation d’Acers (un produit dans lequel le Domaine Vallier Robert cumule plus de 30 ans d’expertise). Des parties de tire sur neige sont aussi au programme, tout comme, si vous le désirez, une virée à la boutique. Pour s’immerger dans un environnement à la frontière de la tradition acéricole et de l’érablière high tech.

Jusqu’au 24 avril. 145, rue du Vieux Moulin, Auclair.