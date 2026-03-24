Ashton vend uniquement du bœuf du Québec

La chaîne de restauration rapide Ashton, qui fera bientôt son apparition à Montréal, a annoncé qu’elle devient la première à s’approvisionner exclusivement en bœuf certifié «Origine Québec» pour ses burgers.

Ashton a conclu une entente d’approvisionnement exclusive avec la famille Fontaine, une entreprise familiale québécoise dirigée par les frères Fabien, Donald et Alex Fontaine. Cette élève et transforme son boeuf au Québec.

L’accord avec la famille Fontaine permet à Ashton de proposer une chaîne d’approvisionnement particulièrement courte, allant directement de la ferme à l’assiette sans jamais congeler la viande, indique l’entreprise dans un communiqué.

«Dans notre industrie, la majorité des chaînes s’approvisionnent un peu partout en Amérique et dans le reste du monde. Nous, on a fait un choix clair : miser sur le Québec. C’est ce qui nous permet de nous démarquer, tout en restant fidèles à ce qu’est Ashton : une marque d’ici qui met en valeur le savoir-faire d’ici, du champ à l’assiette», affirme Jean-Christophe Lirette, copropriétaire des restaurants Ashton.

Le burger change

Les clients pourraient remarquer une différence à l’achat du produit. La nouvelle galette de bœuf «a une apparence plus artisanale et une texture plus authentique», indique l’entreprise. L’entreprise a déjà introduit la nouvelle galette dans ses succursales.

Selon l’entreprise, la chaîne d’approvisionnement plus courte et sans congélation assure une fraîcheur optimale et une qualité supérieure.

Cette décision d’Ashton pourrait influencer d’autres acteurs de l’industrie de la restauration rapide à reconsidérer leurs sources d’approvisionnement.

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