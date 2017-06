Légère augmentation des plaintes auprès de l’Ombudsman dans MHM

L’ombudsman de Montréal (ODM) a reçu 59 nouvelles plaintes concernant l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) en 2016, soit quatre de plus que l’année précédente.

Les sujets ayant fait l’objet de plaintes sont divers, mais la question des permis (4), des arbres (4), du déneigement (4), des ruelles (4) et du bruit (3) sont les plus récurrents.

«Ce nouveau rapport annuel met une fois de plus en lumière l’importance de notre rôle et la valeur ajoutée de nos interventions, tant pour les citoyens que pour l’administration municipale. Nos interventions contribuent à l’amélioration de la qualité des services, à l’équité des décisions et à la confiance des citoyens en leur administration municipale», de déclarer par communiqué Me Johanne Savard, ombudsman de la Ville de Montréal.

Créée en 2003, l’Ombudsman de Montréal intervient en dernier recours pour s’assurer que les droits municipaux des citoyens sont respectés et que leurs dossiers soient traités avec respect, justice et équité.

Ce service est gratuit et facilement accessible. Il vise à assurer une plus grande transparence et un processus décisionnel juste et équitable.

Le formulaire de plainte est disponible sur le site de l’ODM. Les citoyens peuvent également soumettre leur demande par téléphone au 514 872-8999.