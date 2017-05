Les voix de Montréal: les neuf vies de Montréal-Nord

43,5%

Les statistiques concernant ces jeunes sont préoccupantes. 43,5% des jeunes de 0 à 14 ans vivent dans une famille à faible revenu (28,3% pour l’ensemble de Montréal). Malgré les progrès réalisés, le taux de décrochage scolaire demeure élevé, s’élevant à 35% à l’école secondaire Calixa-Lavallée et 23% à l’école secondaire Henri-Bourassa. 34% de la population âgée de 15 ans et plus n’a pas de diplômes (19% pour l’ensemble de Montréal).