Agenda communautaire du 13 décembre 2016

Chauffeur recherché

Le centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord est à la recherche d’un chauffeur-livreur ayant un permis de classe 5. Les horaires de travail sont de 35 heures par semaine. Information: 514 329-5044. Les CV doivent être envoyés à l’adresse ccmemn13@yahoo.ca.

Services spécialisés

L’Enjeu: cap sur l’emploi inc. propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique, etc.). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau.

Pour plus de renseignements, composez le 514 858 5288, poste 0.

Panier de Noël

L’Épicerie solidaire de l’Est offre des paniers spéciaux d’épicerie de Noël, avec dinde, au coût de 25$ pour les membres et 30$ pour les non membres. On peut s’inscrire au 12253, boulevard Langelier, bureau 4, de 11h à 18h ou par téléphone en joignant Mme Pierre au 514 965-1887.

La distribution se fera le 20 décembre dès 11h.

Cours informatique

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre des cours d’informatique pour les débutants et intermédiaires, tous les mercredis, de 13h à 15h, au 11121, avenue Salk, bureau 5A.

Information: 514 418-3971 ou 514 329-5044.



Ateliers

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord invite les aînés à assister à des cours pour naviguer facilement sur son IPAD, les vendredis, de 13h à 15h. Le coût: 10$ le cours, au 11121, avenue Salk, salle 3. Pour information: 514 327-1050.

Articles au rabais

Le Vestiaire Saint-Colette propose des articles à prix dérisoires, tels que vêtements, souliers, jouets, livres, etc. Ouvert les mercredis, de 12h à 16h, au 6375, rue Dijon.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Marie-Clarac est à la recherche de bénévoles en soins palliatifs. Il s’agit de rencontre d’une durée de deux à trois heures par semaine auprès des patients. Cette offre s’adresse aux personnes de 18 ans et plus. Les plages horaires à combler sont du lundi au dimanche, de 8h à 10h, 10h à 13h, 13h à 16h et de 16h à 19h.

Information: Josée Messier au 514 328-1114.

Information

La Table de Quartier Montréal Nord en santé invite les organismes membres, les citoyens et autres organisations à un groupe mensuel de partage d’informations de différentes organisations actives dans Montréal Nord, appelé Le secret de Polichinelle. Ce moment informel permet de présenter un nouveau projet, sensibiliser sur un enjeu du quartier, présenter un nouvel employé, faire connaître une nouvelle ressource ou activité. Réunions les 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, de 8h à 9h30, à la maison de la culture et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland, Salle 222. Pour information: liaison@tqmns.org ou 514 328-4000, poste 5644.

Activités

Le cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise des soupers avec danse les 4 février, 8 avril et 6 mai, à 18h dans la grande salle du Centre de loisirs. Les parties de palets sont le mercredi, de 12h45 à 15h45, au 11121, avenue Salk. Les autres activités, telles que le mini-bingo et la pétanque-atout ont commencé depuis le 12 septembre.