Carambolage sur l’A40 à Kirkland

Un carambolage impliquant huit véhicules et un camion de 53 pieds est survenu mardi après-midi sur l’autoroute 40 en direction Ouest à Kirkland. Personne n’a été blessé dans cet accident qui est survenu alors que la tempête de neige commençait à s’abattre sur Montréal.

La Sûreté du Québec n’a pas été en mesure de préciser les causes de l’accrochage. Les difficiles conditions météorologiques en cours font en sorte que la SQ s’est mise en opération «dégivreur» en ce moment et ce, sur l’ensemble du réseau autoroutier.

Les patrouilleurs circulent à plus basse vitesse avec les gyrophares en fonction pour faire ralentir la circulation, des remorqueurs placés près d’endroits stratégiques afin d’effectuer des interventions plus rapides et le ministère des Transports serait sur le terrain par mesure de prévention et de sécurité.