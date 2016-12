De l’opéra au CHU Sainte-Justine

À peine deux semaines après avoir été transférés dans le nouveau bâtiment des unités spécialisées, les jeunes patients du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et leur famille ont eu droit à un spectacle privé offert par l’Opéra de Montréal lundi après-midi.

Afin d’offrir un peu de réconfort aux enfants hospitalisés en cette période des Fêtes, cinq chanteurs et un pianiste ont rendu une visite surprise aux patients de l’hôpital. Présenté dans l’Atrium, le spectacle a transporté les enfants dans l’univers ludique de l’Opéra de Montréal pendant une trentaine de minutes.

«C’est gratifiant de savoir qu’on met un peu de fantaisie et de lumière dans des journées qui sont plus ou moins joyeuses pour eux. On espère que la magie de Noël va opérer à Sainte-Justine», soutient Alain Gauthier, le metteur en scène.

Amusés, les jeunes ont assisté aux périples de deux enfants qui, en cherchant un sapin de Noël à décorer, ont fait la rencontre de personnages fantastiques. «Réussir à faire rire ou sourire des enfants qui sont à l’hôpital, c’est le plus bel aspect de ce métier», estime M. Gauthier.

«J’ai tout aimé, c’était génial», a lancé Iyad, sept ans, victime d’une infection à son genou gauche. En trois mois, il a subi quatre chirurgies et a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, en plus de recevoir des traitements à la maison et de faire de nombreux suivis à l’hôpital chaque semaine.

«Comme il doit manquer des cours pour venir à l’hôpital, il rate parfois des activités à l’école. D’avoir une journée comme celle-ci, ça permet de changer la routine», soutient la mère du garçon, Rym Saada.

L’éducatrice spécialisée qui accompagnait les patients lors du spectacle, Jacynthe Cardin, a souligné les bienfaits de cette initiative. «Certains sont ici pendant plusieurs mois et d’autres quelques jours. Ça leur change les idées, c’est divertissant. La musique amène également de la détente.»

Tournée des unités

Afin de permettre à un plus nombre d’enfants de profiter de l’activité, la troupe s’est promenée sur les étages des différents départements, en chantant.

Intrigués par la musique qui retentissait dans les corridors, des patients, des familles et des membres du personnel sont sortis de leurs chambres afin d’écouter les chants de Noël.

«Ça leur permet de mettre un peu de baume pendant les Fêtes. C’est une période qui est souvent plus difficile en raison de toutes les réjouissances à l’extérieur, ce sont des moments plus difficiles pour les enfants et leur famille», soutient Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

C’était la deuxième activité en à peine deux semaines pour les jeunes patients du centre hospitalier alors qu’ils ont aussi reçu la visite des joueurs du Canadien mercredi.

