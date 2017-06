Charles-Vannak Dupin-Létourneau: une sixième Saint-Jean

La première fois qu’il a foulé la scène le soir de la Saint-Jean-Baptiste, Charles-Vannak Dupin-Létourneau avait 15 ans. Fidèle à la tradition depuis, le jeune chanteur et guitariste d’Outremont se prépare à faire lever la foule au parc Saint-Viateur le 24 juin pour une sixième fois.

Pour Charles-Vannak Dupin-Létourneau, le jour où sa mère est revenue à la maison en lui proposant de se présenter aux auditions pour le spectacle de la Fête nationale à Outremont fut le départ d’une belle histoire.

«C’était une première pour moi. J’avais présenté 30 minutes de reprises de la chanson québécoise et francophone», raconte Charles. Du haut de ses 15 ans, l’Outremontais avait su relever le défi. Si bien qu’il est depuis appelé à récidiver au parc Saint-Viateur chaque année.

«J’aime être sur scène, partager ma musique et aller à la rencontre des gens de mon quartier. C’est une chance de rassembler les résidents d’Outremont et de communier ensemble autour de la musique. Mis à part l’an dernier où il n’y a pas eu de spectacle, j’y suis à tous les 24 juin», souligne le chanteur et guitariste de 22 ans. Actuellement aux études, il se consacre à sa passion depuis l’adolescence.

Classiques et compositions

Parmi le vaste répertoire de chansons québécoises qui, selon lui, se distingue par «la façon de chanter, la parlure et le choix des mots», l’artiste a privilégié des titres qui se prêtent bien à «un homme, sa voix et sa guitare». L’objectif est d’offrir une sélection qui bouge et donne envie aux spectateurs de taper du pied.

«Il y a du Félix Leclerc, du Harmonium, des pièces des Colocs… Je me considère comme un grand nostalgique et un grand romantique, alors je n’ai pas inclus de Karkwa, de Vallières et de chansons plus récentes», explique-t-il.

Pour celui qui compose son propre matériel et enregistre dans son studio à la maison, ce rendez-vous est également l’occasion d’offrir ses créations. «J’ai commencé à m’intéresser à la composition vers l’âge de 16 ans. Je vais profiter de l’opportunité pour présenter quelques compositions dans le spectacle, que j’ai bâti de façon à ce qu’on puisse toujours se retrouver en terrain commun le public et moi», observe Dupin-Létourneau.

Le jeune talent sera en prestation de 18h à 19h au parc Saint-Viateur dans le cadre de la Fête nationale de l’arrondissement d’Outremont le 24 juin. Les activités débuteront sur le site dès 17h, avec souper BBQ et animation pour les enfants.

Charles-Vannak Dupin-Létourneau présentera le spectacle de la Fête nationale au parc Saint-Viateur d’Outremont (adjacent à l’avenue Bloomfield, entre les avenues Bernard et Saint-Viateur) le samedi 24 juin, à 18h. Informations: ville.montreal.qc.ca, 514 495-6211.