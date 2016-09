Du renouveau économique à PAT

La première pelletée de terre des travaux des condos ESTuaire à Pointe-aux-Trembles a été lancée mercredi 14 septembre lors de l’inauguration officielle de l’évènement. Situés au coin des rues Sherbrooke Est et de la 81e Avenue, ces condos réalisés par l’entreprise Planorco représentent un projet résidentiel important pour l’arrondissement.

Prévu en quatre phases de 54 unités de condos chacune, l’ESTuaire est un projet adossé au Parc de la coulée Grou. Plusieurs types d’unités seront proposés comme des unités d’une, deux ou trois chambres, ainsi que des unités sur deux étages. « Planorco est convaincu qu’il manquait un produit de condo haut de gamme, entièrement en béton et avec ascenseur dans PAT », mentionne le porte-parole de l’entreprise, Jean-François Brunet.

Selon lui, l’arrondissement RDP-PAT a beaucoup aidé à la création de ces condos, car la revitalisation de la rue Sherbrooke était nécessaire. « C’est un désir commun de monter ce projet d’envergure », ajoute M. Brunet.

Pour le conseiller du secteur de la Pointe-aux-Prairies Richard Guay, « le projet Condos ESTuaire est magnifique. Avec sa création, 450 familles vont s’installer à PAT, ce qui, on espère, entraînera les chaînes d’alimentation à s’installer dans ce désert alimentaire. » Pour lui, il s’agit d’une première étape d’un long processus permettant de faire rayonner la rue Sherbrooke, qui entre dans le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) mis en place à partir de 2014.

L’économie montréalaise stimulée

En créant ces condos, Planorco, présidé par Pierre Rhainds, entend donc favoriser le développement résidentiel de l’Est de l’île, notamment grâce au fait que ces constructions sont proches de la gare, et donc du train de l’Est qui s’y arrête depuis maintenant plus d’un an. « La phase une a déjà était entièrement vendue à plusieurs clients de PAT, mais aussi à des personnes de Repentigny et de Charlemagne, intéressées par le passage du train qui se rend au centre-ville de Montréal en 40 minutes », mentionne Jean-François Brunet.

Avec un objectif de livraison à juillet 2017, le promoteur Pierre Rhainds compte offrir à ses clients un produit plus recherché que d’autres, de très grande qualité et avec très peu d’entretien : « Ils seront très efficaces au niveau énergétique, ce qui entrainera un coût intéressant pour les clients », conclut le porte-parole de l’entreprise.