Maison des jeunes centrale : un autre appel aux gens d’affaires

Forts de la contribution d’une institution financière, les promoteurs d’une maison des jeunes centrale à Pointe-aux-Trembles invitent le reste de la communauté d’affaires à s’impliquer dans le projet.

Le directeur de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles, Silvain Tremblay, siège maintenant au conseil d’administration de Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles Inc., une entité qui réunit les responsables des deux maisons de jeunes existantes dans le quartier.

«C’est un signal qu’on envoit à la communauté d’affaires pour démontrer le sérieux du projet et leur montrer que les investissements qu’ils feront iront directement à la qualité de vie, à des biens et à des services pour les jeunes et non à des infrastructures», a soutenu M. Tremblay, lors d’un point de presse jeudi dernier.

La future Maison des jeunes serait adjacente à l’aréna Rodrigue-Gilbert, soit à quelques pas du site de planche à roulettes achevé à l’automne 2016, de la piste de BMX reconstruite en 2015 et des installations sportives du parc Daniel-Johnson.

Les instigateurs du projet annoncé en octobre dernier invitent notamment les gens d’affaires à contribuer en fournissant de l’équipement. À savoir combien sera investi, ils ne se commettent pas encore, mais comptent le faire lors d’une annonce ultérieure.

«L’important aujourd’hui, c’est d’annoncer le partenariat et suciter l’intérêt auprès des gens d’affaires puisqu’ils peuvent contribuer au bien-être de l’ensemble de la communauté grâce à un projet fantastique en termes d’intégration, d’équité et de développement social», a estimé la mairesse de l’arrondissement, Chantal Rouleau.

Les jeunes du quartier disposent d’une maison de jeunes au Centre communautaire Roussin et d’une autre, la Caverne, installée dans les HLM Séguin, à 3,6 km à l’est.

Toutefois, ces emplacements ne sont pas facilement accessibles par transport en commun à l’ensemble des jeunes du quartier, leurs locaux ne sont pas adaptés «aux besoins numériques des jeunes» et la Caverne n’a pas de gymnase sur place, fait remarquer le président du conseil d’administration de Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles Inc., Pierre Roy, également directeur général du Centre Roussin.

«Une fois la nouvelle Maison des jeunes construite, le Centre Roussin ainsi que les locaux au HLM Séguin continueront d’offrir certaines activités thématiques, tandis que le Centre Roussin offrira également des activités sportives, ce que fera probablement aussi l’École Sainte-Germaine-Cousin», a assuré M. Roy.

Les responsables de la future maison des jeunes n’excluent pas la possibilité de conclure des ententes avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et l’arrondissement pour offrir des gymnases aux jeunes du bout de l’île.