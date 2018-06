Jouer au hockey mineur à l’école, le meilleur des deux mondes

L’École secondaire Daniel-Johnson et l’Association du Hockey Mineur de Pointe-aux-Trembles (AHMPAT) s’associent pour offrir un projet-pilote qui permettra à une équipe de la concentration hockey de l’école d’évoluer dans le réseau de hockey mineur de Montréal lors de la saison 2018-2019. Un partenariat « gagnant pour l’école, l’AHMPAT, les jeunes et les parents », selon le trésorier de l’Association, Stéphane Robitaille.

Un joueur de la concentration désireux de jouer dans une équipe mineure doit s’inscrire et participer aux activités des deux réseaux, « et cela implique des coûts supplémentaires, en plus de charger l’horaire, avec des pratiques de jours à l’école, ainsi que des pratiques et des parties le soir et la fin de semaine avec l’équipe mineure », explique Stéphane Robitaille. Avec le projet-pilote, la majorité des pratiques seront prises en charge par la concentration de l’école dans la journée, et les joutes se dérouleront en soirée dans la structure du hockey mineur.

« Le hockey mineur est en mutation, et les inscriptions diminuent à chaque année, les parents, désirant sauver temps et argent, faisaient de plus en plus le choix d’aller vers le hockey scolaire. Il faut incorporer les deux systèmes ensemble », selon le M. Robitaille.

Des bénéfices partagés

L’initiative vient de l’école secondaire Daniel-Johnson, qui veut elle aussi augmenter son bassin de joueurs dans la concentration hockey. De plus, comme le rappelle le trésorier de l’AHMPAT, « il a été prouvé que la pratique de notre sport national aide à réduire le décrochage scolaire au secondaire : avoir du hockey 2 fois par semaine à l’école, ça procure une motivation! »

Autre bonne nouvelle, les parents des jeunes qui seront inscrits au projet-pilote recevront un rabais sur les inscriptions à l’AHMQ. « Les cotisations sont de 300$ pour le hockey mineur, et nous rembourserons 50% de ce montant dans les temps des fêtes, annonce M. Robitaille. L’école va aussi faire un rabais sur les frais d’inscription à la concentration hockey, mais le montant exact n’a pas été défini encore. » Une ristourne sur les frais d’inscription au hockey mineur sera également offerte aux parents de tous les jeunes d’âge pee-wee ou midget inscrits à la concentration hockey de l’école secondaire Daniel-Johnson, bien qu’aucune équipe spéciale ne soit prévue pour ces tranches d’âge pour le moment.

Un programme ouvert à tous

Nul besoin d’être un joueur d’élite pour participer au programme. « La but du programme est de faire jouer au hockey des jeunes qui n’ont jamais joué, entre autres les nouveaux arrivants qui connaissent peu ce sport. Nous voulons emmener de nouveau joueurs dans le programme; et l’école va travailler avec nous en ce sens », espère Stéphane Robitaille.

Certains détails administratifs compliquent un peu le projet : « les deux systèmes de hockey, mineur et scolaire, ne fonctionnent pas avec les mêmes intervalles d’âge. De plus, la charte du hockey mineur sépare également les joueurs selon la force, en créant des équipes A, B ou C, ce que l’école ne fait pas ». Mais des solutions sont sur la table « entre autres la création d’équipe AA ou BB, avec les autorisations des instances de Hockey Québec », rassure M. Robitaille.

Si le projet-pilote est concluant, les responsables espèrent étendre le programme avec une équipe peewee (secondaire 1) et midget (secondaire 4).

Plus d’informations à venir lors des inscriptions pour la saison 2018-2019 qui se tiendront au marché aux puces de l’Association le samedi 11 août sur le terrain de soccer de l’école Daniel-Johnson (remis au 12 en cas de pluie) ou en visitant le www.ahmpat.com