Un terrain de soccer synthétique verra le jour au Complexe sportif Marie-Victorin

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé ce mercredi un contrat d’une valeur d’un peu plus de 5M$ pour l’aménagement d’un terrain de soccer extérieur sur le site du Complexe sportif Marie-Victorin. Il devrait voir le jour au printemps prochain.

Le terrain sera éclairé et en revêtement synthétique. Il sera entouré d’un grillage et de tribunes installées aux abords du stade. 21 arbres seront également plantés ainsi qu’un bassin de bio-rétention pour récupérer les eaux de pluie. Le nouveau terrain viendra remplacer l’actuel, terrain classique avec du gazon.

«L’avantage de ce terrain synthétique par rapport à un terrain en gazon naturel, c’est qu’il demande beaucoup moins d’entretien», affirme Hadrien Parizeau, conseillé associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au sein du comité exécutif.

Même si le Complexe possède déjà plusieurs terrains de soccer intérieurs en revêtement synthétique, Sylvain Mandeville, directeur du Cégep Marie-Victorin, estime que l’installation d’un terrain supplémentaire était nécessaire.

«Les jeunes préfèrent jouer en extérieur l’été, explique-t-il. Le terrain actuel en gazon est déjà pris d’assaut pendant les beaux jours, ce projet répond donc à une vraie demande. De plus, ils disposeront désormais d’un terrain très sécurisé et très bien éclairé.»

Cette nouvelle installation servira aux étudiants du Cégep, mais également aux résidents ainsi qu’aux associations sportives et aux clubs.

«Le terrain aura une capacité d’accueil beaucoup grande, précise Hadrien Parizeau. Il permettra de desservir plus de personnes pendant une plus longue période de l’année.»

Pour rappel, la Ville avait fait l’acquisition en 2016 du Complexe et de terrains appartenant au Cégep Marie-Victorin. À la suite de cette entente, la Ville s’était engagée à aménager un terrain de soccer avant le 31 décembre 2019.

«La Ville m’a informé que les travaux devraient débuter dans les deux prochaines semaines, soit aux alentours du 1er octobre, explique le directeur du Cégep. Le terrain devrait être prêt pour le printemps ou l’été prochain.»

Un besoin criant d’infrastructures sportives dans le nord et l’est de Montréal

Le Complexe sportif Marie-Victorin, inauguré en 2010, a répondu à une partie des besoins des territoires du nord et de l’est de l’île de Montréal en matière d’infrastructures sportives. Mais pour Sylvain Mandeville, les besoins sont grands, notamment au niveau du soccer.

«L’engouement pour le soccer est impressionnant, et ce terrain répondra à un besoin réel, estime-t-il. Je pense que le succès de cette discipline s’explique car c’est un sport plus accessible que les autres, avec un équipement moins coûteux»

Le nouveau terrain, tout comme les installations actuelles, sera un stade deux étoiles répondant aux normes de la FIFA. Le Complexe sportif Marie-Victorin accueille d’ailleurs pour l’heure l’école académique de l’Impact de Montréal, qui vient s’entraîner au sein de ses locaux. Du côté du Cégep, on se félicite d’offrir des équipements de qualité aux résidents et étudiants du nord et de l’est de Montréal.

«Quand les nouveaux étudiants arrivent ici et qu’ils voient nos installations, ils sont franchement impressionnés, explique Nathalie Baumgartner, coordinatrice en communication pour le Cégep Marie-Victorin. Ce terrain de soccer est la suite logique de ce que nous faisons depuis 2008 pour offrir un milieu de vie plus stimulant à nos citoyens.»

De son côté, Suzanne Décarie, mairesse suppléante de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, estime que ce projet sera bénéfique sur beaucoup d’aspects.

«Nous sommes évidemment ravis de l’aménagement de ce futur terrain de soccer, s’enthousiasme-t-elle. Nous avons instauré une Politique en saines habitudes de vie ainsi qu’un Plan d’action en sport et activités physiques au sein de l’arrondissement, force est de constater que ce projet répond à tous nos critères.»