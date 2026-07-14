L’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal

L’Orchestre Métropolitain (OM) tiendra son grand concert gratuit annuel au pied du mont Royal le mercredi 5 août 2026, à compter de 17h. Dirigé par Yannick Nézet-Séguin, l’événement s’inscrit cette année dans le cadre des festivités soulignant le 150e anniversaire du parc du Mont-Royal.

Présenté par CN, en collaboration avec Le Groupe Maurice, ce rendez-vous estival rassemble chaque année des milliers de Montréalaises et de Montréalais.

Une première édition du Picnic symphonique dès 17h

Avant le grand concert, le public est invité à se rassembler dès 17h pour la toute première édition du Picnic symphonique, une nouvelle formule festive et conviviale qui se tiendra sur la scène Le Groupe Maurice. Animée par Fabiola Nyrva Aladin, ambassadrice de l’événement, cette activité préliminaire prendra vie sur une deuxième scène située du côté nord du Monument à sir George-Étienne Cartier.

La programmation du Picnic symphonique comprendra notamment une conférence d’Héritage Montréal portant sur le 150e anniversaire du parc du Mont-Royal. Un prélude musical sera assuré par les Petits chanteurs de Mont-Royal, avec une performance d’un ensemble de musique de chambre composé de musiciens et musiciennes de l’OM.

C’est à 19h30 que débutera le clou de la soirée: le grand concert de l’Orchestre Métropolitain, placé sous la baguette de son directeur artistique Yannick Nézet-Séguin.

L’accès à l’ensemble de l’événement, du Picnic symphonique au grand concert, est gratuit et ouvert à tous.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.