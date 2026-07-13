Juste pour rire teste le format «cabaret d’humour» à l’extérieur

Le Festival Juste pour rire est connu pour deux choses: ses galas en salle et ses grands spectacles extérieurs. Cette année, l’événement tente de combiner les deux formats en installant le plus grand cabaret de l’humour à ciel ouvert à la Place des Festivals.

Juste pour rire est un incontournable de l’industrie humoristique depuis des décennies, autant pour les humoristes d’ici que ceux de l’étranger. Mais plusieurs humoristes ont affiché leur préférence pour les scènes intérieures, celles-ci étant plus intimes. Dehors, l’artiste est non seulement plus loin de son public, il doit aussi composer avec les nombreuses distractions et un public moins investi.

D’autres, comme Adib Alkhalidey, sont inspirés à créer un show adapté à la scène extérieure.

Dehors, mais intime

Pendant plusieurs soirées consécutives, la Place des Festivals sera entièrement repensée pour accueillir le nouveau cabaret de l’humour de Juste pour rire. Cette toute nouvelle installation d’avant-scène est conçue pour offrir une atmosphère festive et propice à l’humour, promettent les organisateurs.

L’aménagement prévoit des places assises disposées autour de tables, recréant ainsi l’ambiance chaleureuse et conviviale caractéristique des cabarets traditionnels. Cette formule vise à rapprocher le public de l’humoriste.

L’entrée sera entièrement gratuite.

Juste pour rire commence dès jeudi.

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