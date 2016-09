Jean-François Lisée dévoile de nouveaux appuis

Une semaine après que quatre députés se soient rangés aux côtés de Jean-François Lisée, une quinzaine de membres du Parti québécois (PQ) ont rejoint l’équipe du candidat dans sa course à la chefferie, lundi après-midi, dans la circonscription Rosemont.

Parmi ceux-ci, se trouve l’ancien ministre de la Sécurité publique, de la Justice et Procureur général du Québec, Serge Ménard. C’est principalement pour sa «clarté» et son «authenticité», que M. Ménard a fait le choix de supporter M. Lisée. Celui qui a servi sous les gouvernements de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Bernard Landry, avait précédemment donné son vote à Véronique Hivon, avant que cette dernière ne se retire de la course pour des raisons de santé.

D’ailleurs, la plupart des membres du PQ qui étaient présents lors de l’annonce reconnaissaient avoir eu pour premier choix Mme Hivon. Ceux-ci, ainsi que M. Lisée ont par ailleurs voulu reconnaître les aptitudes des autres candidats. Le député de Rosemont a aussi voulu faire preuve d’ouverture en offrant une place sans équivoque pour chacun d’entre eux au sein d’un PQ qu’il dirigerait.

Suivant le premier débat entre les candidats du PQ le dimanche 11 septembre, aucun nouvel appui de la part de député n’a été annoncé. C’est pour l’instant le candidat Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, qui mène la course avec 12 députés de son côté, suivi par M. Lisée, avec 4 députés du PQ se rangeant derrière lui. Martine Ouellet et Paul Saint-Pierre Plamondon n’ont reçu l’appui d’aucun député jusqu’à maintenant.

Si M. Lisée reconnaît l’avance qu’a Alexandre Cloutier dans la course, celui-ci est convaincu qui lui reste encore assez de temps pour remonter la pente.

«Ces appuis ont un effet d’entraînement. Plus il y a de membres qui disent « dans mon jugement c’est un tel, plutôt qu’un tel », plus ça a un réel impact. Aussi, les gens que j’ai autour de moi aujourd’hui, ce sont des gens qui vont m’aider. Ils feront partie de l’équipe dans l’organisation de la campagne», a soutenu M. Lisée.