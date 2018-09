Déplacements à vélo: Rosemont vise une certification «Vélosympathique»

L’administration de Rosemont–La Petite-Patrie veut savoir s’il est agréable de rouler en vélo dans ses rues et en appelle à ses citoyens pour qu’ils se fassent entendre.

L’arrondissement désire soumettre sa candidature pour obtenir la certification Vélosympathique, qui est octroyée par Vélo Québec.

Cette reconnaissance, valide pendant trois ans, est divisée en cinq niveaux (Diamant, Platine, Or, Argent ou Bronze) et permet aux municipalités et aux organismes de mieux connaître la qualité des mesures qu’ils offrent en matière de déplacements à bicyclette.

«Il s’agit d’un processus continu d’amélioration. C’est pour cela que la certification est échue après trois années. On fournit aussi aux demandeurs un rapport de rétroaction et l’expertise de Vélo Québec pour qu’ils puissent subséquemment faire mieux», souligne Sandrine Cabana-Degani, chargée de projet pour Vélosympathique.

Depuis la création du programme, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont sont parvenus à atteindre respectivement la certification Argent et Bronze.

«Il est possible pour un arrondissement d’obtenir un niveau au-dessus ou en dessous de celui obtenu par sa municipalité, comme cela fut le cas dans Outremont. Par ailleurs, les installations municipales qui ont été mises en place par la ville-centre sont aussi prises en compte», insiste Mme Cabana-Degani.

L’évaluation compte deux volets: le premier repose sur un comité d’experts composé entre autres de professeurs en urbanisme et de représentants en santé publique. Pour octroyer un niveau, ceux-ci se considèrent une dizaine de critères, comme le ratio de kilomètres de voie cyclable par rapport aux kilomètres de rues sur le territoire, ou encore la présence d’un comité de vélo dans une administration.

Le deuxième volet est basé sur un sondage en ligne complété par les utilisateurs actifs du vélo sur le territoire visé, afin d’avoir une meilleure idée de la réalité dans le quartier.

Les citoyens désirant y prendre part devront remplir le questionnaire au plus tard le 5 octobre prochain, date butoir pour l’obtention de la certification 2018-2021.

Vélosympathique s’inspire du programme de Bicycle Friendly America (une Amérique sympathique au vélo) établi aux États-Unis. Depuis la création de la version québécoise en 2016, aucune municipalité n’a dépassé le niveau Argent.

«Nous avons encore peu de villes et d’organismes qui ont eu plus haut que la côte Bronze au Québec, parce que nous voulons que notre évaluation reste comparable à celle des Américains. Aux États-Unis, rares sont ceux qui parviennent à atteindre un niveau au-dessus de l’Or», souligne la chargée de projet.