Caroline Ouellette à Saint-Laurent

Cinquante-cinq équipes de catégorie novice à pee-wee de toute la province sont réunies ce week-end sur la glace de l’aréna Raymond-Bourque, à Saint-Laurent, pour la 3e édition de la Célébration du hockey féminin. L’intérêt pour l’événement annuel ne se dément pas, alors que l’olympienne Caroline Ouellette a dû refuser des joueuses.

«Il n’y a pas seulement des matchs, il y a des sessions de développement d’habiletés à l’aréna Ronald-Caron, au cégep de Saint-Laurent. On fait des conférences avec les olympiennes et un match de démonstration avec les Canadiennes», explique Caroline Ouellette.

Les jeunes hockeyeuses de 6 à 12 ans pourront ainsi profiter des conseils de la capitaine de l’équipe olympique canadienne aux Jeux de Sotchi durant le tournoi de quatre jours, jusqu’au 18 décembre.

Défis

«J’aimerais aller jouer dans une université, puis dans les Canadiennes, comme Caro. En fin de semaine, mon objectif est de prendre part au match des étoiles, bien sûr», souhaite Mégane Pilon.

La jeune fille de 12 ans de l’équipe des Mistrals des Laurentides, fait référence à la partie des étoiles, dimanche. Les meilleures joueuses des quatre équipes pee-wee AAA, formées pour la première fois cette année, seront sélectionnées pour y participer. Parmi elles, 19 iront au Tournoi international Pee-Wee de Québec, en février.

«Être une fille en hockey me donne un peu un challenge, un but pour être meilleure que les garçons», indique Camélia Bazinet, une coéquipière de Mégane, qui elle aussi a évolué dans des équipes mixtes, en plus de suivre un programme sports-études.

Pour elles, Caroline Ouellette est une idole dont elles veulent suivre les traces.

Essayer le hockey

«Il faut développer la promotion du hockey féminin et qu’il y ait plus de programmes pour que les jeunes filles essaient le hockey», souligne Mme Ouellette.

Lors du tournoi, le programme «RBC Essayer le hockey» permettra à 55 jeunes filles de tester le sport. Il y aura des équipements à prêter pour faciliter le tout.

«Il faut continuer à faire connaître le hockey et donner autant d’opportunités aux filles qu’aux garçons. Quand on a commencé, on se faisait demander pourquoi on jouait avec les garçons», se rappelle Kim St-Pierre, ancienne gardienne de but d’Équipe Canada.

Caroline Ouellette a d’ailleurs reçu le mois dernier une bourse de 5 000 $ du Fonds du sport féminin, une initiative des producteurs laitiers, pour promouvoir le hockey au pays.

«Ça va me permettre de continuer des camps de développement au Québec et dans d’autres provinces où il y a moins de modèles de réussite féminin, comme le Nouveau-Brunswick», précise-t-elle.

En plus de quelque 800 jeunes qui prennent part à la Célébration, enfants comme adultes participent toute l’année à des camps dans trois provinces. Les entraînements sont assurés par M. Ouellette ainsi que Charline Labonté, Marie-Philip Poulin et Lauriane Rougeau notamment, toutes des olympiennes.

Informations et horaires: carolineouellette.ca/fr/celebration/