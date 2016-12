Prévention et dialogue au PDQ 7

La centaine de policiers du poste de quartier (PDQ) 7 a traité plus de 23 000 appels en 2016, en date du 15 décembre. Le commandant Miguël Alston retient de cette année les actions pour contrer la criminalité chez les jeunes ainsi que les liens tissés avec la communauté immigrante.

Jeunesse

M. Alston a renforcé certaines mesures pour lutter contre la criminalité et les incivilités lors de son entrée en poste, au printemps.

Du côté de la prévention, le PDQ 7 a effectué plus d’une centaine de conférences dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la cyberintimidation et à la pornographie juvénile notamment.

«Le sexting [envoi de textes et photographies sexuellement explicites par cellulaire] est très répandu, précise-t-il. De plus, les activités sportives, comme le Mondial de soccer de St-Lo, nous permettent de passer des messages par le sport et d’éviter le flânage.»

Les policiers ont tout de même dû intervenir dans plusieurs cas d’infractions mineures et d’expulsions de parcs par exemple, pour un total de 2 600 interpellations. Ce sont 173 jeunes qui ont été arrêtés.

Immigration

Le commandant souhaitait que les nouveaux arrivants rencontrent les policiers. Une équipe composée de deux agents d’origine syrienne et de deux agents sociocommunautaires ont entre autres expliqué aux réfugiés syriens le rôle de la police.

«Dans certains pays, il y a une grande méfiance avec les barrages, les vérifications d’identité, etc. Nous voulions favoriser le contact», explique M. Alston.

Il souhaite poursuivre cette initiative l’année prochaine. Son expérience aux Nations Unies lui a permis de constater l’importance de démystifier la police, alors que la perception est très différente en fonction des pays.

«Nous souhaitons être transparents avec la communauté. Nous avons présenté nos réalisations de 2016 aux partenaires comme les écoles et les organismes, le 7 décembre. Je continuerai de les consulter sur les enjeux de sécurité publique.» — Miguël Alston, commandant du PDQ 7

Sécurité routière

«La sécurité routière préoccupe beaucoup les citoyens, notamment la vitesse et les feux non respectés», explique M. Alston.

Le PDQ 7 a réalisé plus de 650 opérations dans les zones scolaires et aux endroits accidentogènes ainsi qu’une dizaine pour prévenir l’alcool au volant.