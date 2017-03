Préparer le souper sans se casser la tête

Josée Corbeil et Yiannis Ntaginis ont lancé évoilà5 pour simplifier la vie des familles qui souhaitent manger sainement. Isabelle Bergeron/TC Media Previous photo Next photo









Pour simplifier la vie des familles qui veulent manger sainement, l’olympienne Josée Corbeil a créé avec son mari Yiannis Ntaginis un concept de cinq repas équilibrés prêts à cuisiner. L’entreprise évoilà5, dont le siège social est à Saint-Laurent, vient de fêter ses trois ans. Les quatre boutiques verront bientôt la bannière s’étendre.

Trois nouvelles adresses vont ouvrir dans la grande région de Montréal dans les prochains mois alors que le concept de cinq sacs-repas, contenant chacun des ingrédients frais et une fiche recette détaillée, fait de plus en plus d’adeptes.

«On y met tout notre cœur et notre âme, je n’ai jamais répété le même menu en trois ans», souligne Mme Corbeil, originaire de Dollard-des-Ormeaux.

Il est par exemple possible de déguster du bœuf à la lime et salsa avec nouilles ou encore de la spanakopita, un friand grec aux épinards, cette semaine. Pour environ une centaine de dollars pour une semaine, les repas de 2-3 ou 4-5 portions se préparent en 30 minutes.

«Nous encourageons les clients à commander le menu tel quel, car il est équilibré, mais nous pouvons accommoder les régimes sans gluten ou végétariens au même coût», précise la cofondatrice.

évoilà5 propose également des sacs de fruits ainsi que des huiles et des vinaigres. Tous les repas sont d’ailleurs cuisinés à l’huile d’olive, puisque le couple croit beaucoup à ses vertus.

Origine

«On a deux jeunes filles et souvent, on se tirait les cheveux pour savoir quoi leur donner pour que ce soit sain», explique la joueuse de volleyball qui a participé aux Jeux d’Atlanta, en 1996.

«Mon mari est un chef reconnu en Grèce. Il a ce talent-là, mais pas moi. Lorsqu’il partait en voyage, je ne nourrissais pas toujours très bien mes enfants, malgré le fait que moi-même, en tant qu’athlète, je suis sensibilisée à bien manger», ajoute-t-elle.

Ainsi est née une petite boutique à Vaudreuil-Dorion, en 2014. L’année suivante, le siège social s’est implanté à Saint-Laurent et d’autres magasins ont suivi, à Rosemère et à Brossard. De deux fondateurs, l’entreprise dépasse maintenant les cinquante employés.

Menus équilibrés

Pour concevoir des menus équilibrés, Mme Corbeil s’est associée à la nutritionniste Nadine Brière, de la région de Vaudreuil-Soulages.

«Le concept répond aux questions que j’ai le plus souvent en clinique, c’est-à-dire « qu’est-ce qu’on mange ce soir », en plus de donner le goût de cuisiner», précise Mme Brière.

Alors que les familles se cantonnent souvent aux mêmes aliments, évoilà5 permet de découvrir de nouvelles recettes et de refaire les préférées, grâce à la fiche, selon la nutritionniste.

En plus d’éviter le gaspillage et de diversifier les menus, le concept permet une économie de temps substantielle. «C’est avantageux pour la famille qui manque de temps, mais qui veut manger santé. Quand tout le monde court, on est tout de même certain d’avoir cinq repas avec les éléments nutritifs essentiels», conclut Mme Brière.

Aucun abonnement n’est nécessaire et il est possible de commander pour une semaine directement en ligne.

Informations: evoila5.com et 514 903-7505.