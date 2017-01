Agenda communautaire du 1er février 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Un temps de créativité pour soi et son bébé, un lieu pour bouger et se reposer. Un espace libre pour se dire, s’écouter, se respecter et partager son expérience unique. Mardi de 9h30 à 12h. Inscriptions: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Atelier de 6 rencontres «S’affirmer sainement» les lundis, du 6 février au 13 mars, de 13h à 15h30. Mardi conférence «Efficacité énergétique dans notre maison» le 7 février, de 13h30 à 15h30. Atelier de 4 rencontres sur la thématique de la violence conjugale «Les femmes veulent comprendre» les jeudis, du 9 février au 2 mars, de 13h30 à 15h30. Inscriptions: 514 744-3513.

Activités du Cercle de Fermières de Saint-Laurent

L’assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 6 février à 19h au Centre des Loisirs au 1375, rue Grenet.

Plus besoin d’attendre l’expo vente si vous êtes intéressées par les articles d’artisanat confectionnés par le Cercle de Fermières de Saint Laurent. Désormais vous pouvez vous procurer ces articles aux heures d’ouverture du cercle, le mercredi de 13h à 16h, au centre de Loisirs Saint-Laurent. Infos auprès de Céline Saint Pierre: 514 336-2485.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Mercredi 15 février de 8h30 à 11h30. Venez habiller les enfants pour l’hiver. Vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance: 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin le Club de Saint-Sixte invite ses membres le jeudi 16 février à midi au Vieux Duluth, 1997, boulevard Marcel Laurin (Galeries Saint-Laurent). Apportez votre vin. 22 $ taxes et services inclus. Réservations auprès de Micheline Tanguay: 514 744-0983. Chèque: 565, rue Marlatt, Saint-Laurent (QC) H4M 2H2.

Atelier pour mamans

Le Centre des femmes de Saint-Laurent invite les mères ayant des enfants de 0-5 ans à participer à l’atelier «Mère aimante, consciente et épanouie». À travers les rencontres, les lundis de 9h30 à 11h30, vous entamerez une démarche complète de pistes et d’application concrètes qui vous amèneront vers une relation de complicité harmonieuse et satisfaisante avec vos enfants. Inscriptions: 514 744-3513.