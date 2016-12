Plus de 100 familles aidées par le Magasin-Partage de Noël

Malgré les compressions budgétaires, le Magasin-Partage de Noël de Saint-Léonard a donné un coup de pouce à 120 ménages à l’approche du temps des Fêtes.

Poulets, légumes, fruits, légumineuses, beurres d’arachides, chocolats, les familles ont pu profiter de nombreux produits pour remplir leur garde-manger.

«Chenail fruits et légumes nous ont donné neuf palettes de fruits et légumes. Nous en avons eu plus que l’année passée. C’est la première fois que nous avons des avocats, entre autres. Nous avons une belle variété et ils sont très beaux», indique Dominique Caron, adjointe administrative de la Table ronde de Saint-Léonard, organisateur du Magasin-Partage de Noël de Saint-Léonard.

D’ailleurs, l’organisme avait plus de produits qu’il pouvait en donner. Mme Caron a appelé plusieurs Magasin-Partage à Montréal pour leur fournir les fruits et légumes excédentaires et ils ont été envoyés, notamment, à Villeray.

«Le Magasin-Partage nous aide beaucoup en fin d’année. Ça permet d’arrondir les fins de mois et d’avoir un meilleur repas à mettre sur la table» Diana Louis, une Léonardoise qui participe à ce service pour la deuxième année.

Contrairement aux années précédentes, aucun cadeau n’a été remis aux participants.

«Les compressions ont touché tous les organismes, dont Moisson Montréal», déplore Charles Cousineau, directeur de la Table ronde de Saint-Léonard.

Nouvelle clientèle

Alors que le Magasin-Partage de Noël roule depuis plusieurs années, l’organisation a remarqué l’arrivée de nouveaux bénéficiaires.

«Il y a environ 20 à 30% de nouvelles inscriptions. Ça s’explique par la vague d’immigration que nous vivons, mais également parce que de plus en plus de gens vivent des difficultés», fait valoir Mme Caron.

C’est d’ailleurs le cas de Mourad, un père de famille qui utilise ce service pour la première fois.

«C’est un de mes voisins qui m’en a parlé. Je travaille actuellement à temps partiel et j’ai une fille d’un an. C’est une grande aide et ça nous enlève un fardeau», souligne Mourad.

Le Magasin-Partage lui a permis de payer son panier d’épicerie à seulement 10% de sa valeur.