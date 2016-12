La rue Jean-Talon racontera l’histoire de Saint-Léonard

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la rue Jean-Talon fera un bond dans le passé de Saint-Léonard alors que huit panneaux historiques rappelleront les grands moments de cet arrondissement.

La Société de développement commerciale (SDC) rue Jean-Talon Est a déposé le projet Histoire de se rappeler afin de mettre en valeur différents éléments de Saint-Léonard.

«Nous voulions mettre en valeur tout Saint-Léonard et non seulement la rue Jean-Talon. Nous avons de nombreux monuments historiques et des bâtisseurs intéressants à connaître», explique le directeur de la SDC, Sylvain Tardif.

Ces panneaux présenteront des moments forts des 130 ans de Saint-Léonard, mais laisseront également une place à la culture léonardoise.

«Sur une des faces des panneaux, il y aura des éléments historiques. Sur l’autre, nous voulons faire la promotion de la culture du quartier, en donnant l’espace à des artistes locaux ou encore pour exposer les œuvres de notre concours de dessin», indique M. Tardif.



Revitalisation Jean-Talon

Alors que ce projet s’inscrit dans les activités du 375e de Montréal, la société commerciale voulait également l’imbriquer dans les travaux de revitalisation de la rue Jean-Talon.

Toutefois, les travaux pour la revitalisation de l’artère commerciale ne sont pas prévus avant 2018, ce qui a changé les plans de l’organisation.

«Au départ, nous voulions ancrer les panneaux dans les deux espaces publics qui seront créés dans le projet d’embellissement de la rue Jean-Talon, mais ils ne seront pas prêts pour 2017. Nous avons alors décidé d’y aller avec des aménagements mobiles, ce qui nous donne une meilleure flexibilité», informe le directeur général de la SDC, qui n’a pas encore décidé où seront disposés les panneaux.

Une solution qui a du bon, car les panneaux pourront être retirés pendant la saison hivernale, ce qui augmentera sa longévité, révèle M. Tardif.

Les étapes

L’organisation a encore du pain sur la planche pour réaliser leur projet du 375e de Montréal.

Même si elle a obtenu un financement de la part de la ville-centre, celui-ci n’est pas suffisant pour le réaliser.

22250$ La SDC rue Jean-Talon Est a reçu 22 250$ de la ville-centre pour son projet de panneaux historiques.

«Nous cherchons des partenaires pour bonifier le projet, notamment par de l’animation. Nous voudrions également engager quelqu’un pour faire les recherches d’éléments historiques», laisse savoir M. Tardif.

Selon le directeur, il faudrait amasser 10 000$ pour compléter le projet.

De plus, la société commerciale doit encore déterminer quel contenu historique sera exposé sur les panneaux.

«Il y a beaucoup de moments forts à Saint-Léonard, mais il nous faut des photos pour les illustrer. Nous ne voulons pas que du texte. Nous voulons également mettre en lumière l’évolution du secteur, qui s’est enrichi avec l’immigration», précise M. Tardif.

L’inauguration des panneaux est prévue le 10 juin 2017.

Moments marquants de Saint-Léonard